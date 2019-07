Robert Negoiţă, în urma întâlnirii cu Teodorovici: Dacă acesta e ministru de finanţe, daţi-mi voie să îmi fie jenă

Primari şi preşedinţi de consilii judeţene s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre situaţia bugetelor locale şi sumele pe care le-ar putea primi la rectificarea bugetară.âPrimarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, care este şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a fost nemulţumit de această întâlnire şi a plecat de la discuţii după un sfert de oră.„Promisiunea pentru acest Guvern şi acest ministru de Finanţe - vorbe goale, vorbe în vânt. Valoarea lor - zero. Nu sunt capabili să îşi respecte angajamentele şi ne mint pe toţi. Este pur şi simplu inadmisibil şi vreau să vă spun că eu la aşa ceva nu pot participa, de aceea am şi ieşit. Şi ca să vă spun care este nivelul de bătaie de joc, haideţi să vă spun cu ce au început. La Abrud au rezolvat problema, erau vreo 19 lei, o vânzare de anul trecut, care nu se mai regăseşte anul ăsta şi au rezolvat problema celor 19 lei. Cu asta au început. Şi la Runcu, am aflat că e o comună care se numeşte Runcu, nu au probleme cu încasările, deci nu toată lumea stă prost. Dacă acesta este guvern serios şi dacă acesta este ministru de Finanţe, daţi-mi voie să îmi fie jenă de situaţia în care suntem”, a declarat Robert Negoiţă, la ieşirea de la discuţii.În 19 iunie, Negoiţă declara, după o întâlnirecu premierul, că li s-a promis că banii care le-au fost opriţi administraţiilor locale pe primele trei luni ale anului să fie recuperaţi la rectificarea bugetară.„Am avut o discuţie şi avem angajamentul doamnei prim-ministru că banii care ne-au fost opriţi în afara discuţiei iniţiale pe primele trei luni ale anului vor fi recuperaţi la rectificarea de luna viitoare sau când va fi rectificarea bugetară. Asta este cel mai important aspect şi avem şi angajamentul doamnei prim-ministru că vor da un comunicat de presă în acest sens. De asemenea, avem angajamentul doamnei prim-ministru referitor la efectele Ordonanţei 114, care a făcut ca multe dintre contractele noastre pe partea de investiţii să crească. A zis că vor analiza modalitatea de a ne compensa în vreun fel această problemă care se reflectă tot în buget", a declarat Robert Negoiţă, după întâlnirea reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul Viorica Dăncilă.El a afirmat că premierul s-a angajat că „ni se vor da sumele înapoi, sumele angajate, sumele promise prin legea bugetului".Întrebat atunci ce garanţii au că promisiunea va fi respectată, Negoiţă a spus: "Am avut o discuţie cât se poate de serioasă, astfel încât să se înţeleagă că suntem oameni şi cu toţii trebuie să ne respectăm cuvântul. Avem speranţa că acest lucru se va întâmpla, altfel nimic nu mai are rost şi sens"

