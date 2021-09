Retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvern. Cioloş: Noi nu mimăm democraţia. Apărăm reformele şi ţara de hoţie cu orice preţ

”Anunţul miniştrilor USR PLUS că demisionează este cel corect în situaţia în care PNL şi PSD blochează moţiunea de cenzură iniţiată de USR PLUS. Noi nu mimăm democraţia. Apărăm reformele şi ţara de hoţie cu orice preţ. Şi nu ne cumpără nimeni cu funcţii şi privilegii!”, a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

Miniştrii USR PLUS demisionează din Guvernul condus de Florin Cîţu, a anunţat luni co-preşedintele USR - PLUS, vicepremierul Dan Barna, după şedinţa conducerii alianţei. Alianţa USR PLUS deţine în Guvern portofoliile Justţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion.