Replica lui Paleologu după ce Turcescu l-a acuzat că „îi pute partidul“: „Poate îi «pute» partidului un asemenea om. Turcescu e o problemă internă a PMP“

„Nu «îmi pute» deloc PMP-ul, aşa cum spune Turcescu. În schimb, poate că «îi pute» partidului un asemenea om. Tocmai asta spuneam ieri la Cafeneaua Naţiei: Turcescu e o problemă internă a PMP-ului şi slavă Domnului că nu trebuie să gestionez eu astfel de persoane. Este, mai exact, o problemă de igienă”, a scris Theodor Paleologu miercuri pe Facebook.





Reacţia acestuia vine în contextul în care deputatul PMP Robert Turcescu l-a criticat pe Paleologu, pe motiv că se delimitează de formaţiunea care l-a susţinut la alegerile prezidenţiale.





„Paleologu dixit, interviu la Cafeneaua Naţiei, pe Prima Tv: „Slavă Domnului, eu nu sint in PMP!”. Ia uite unde era gogoşa înfuriată! Da' ce, micuţule, îţi pute partidul asta care te-a scuturat de praful anonimatului? Nu ţi-e, mă, rusine? Zeci de mii de membri PMP au tras in campania asta pentru tine de le-au sarit ochii din cap si tu le dai cu flit?”, a scris pe Facebook Robert Turcescu.



Turcescu a punctat faptul că el e printre cei care nu i-au făcut în ultimele săptămâni campanie, pentru că a intuit ce fel de caracter are.



„Eu nu ţi-am făcut campanie pentru că acum două luni, la sediul partidului, cînd te-am auzit că vrei sa candidezi INDEPENDENT, doar susţinut de PMP, am intuit exact ce loază eşti. Dar un pic de respect pentru munca tuturor celorlalţi colegi din PMP ai putea să arăti, mai, gogoaşă înfuriată!”, a mai scris Turcescu.