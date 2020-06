Reacţia ironică a lui Căprar după ce a votat împotriva impozitării pensiilor speciale: „Nu se joacă acest lucru la păcănele”

"Decizia de astăzi a Parlamentului este, din punctul meu de vedere, un act de subminare a sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă. Consider că este imoral să sancţionezi foşti angajaţi ai structurilor naţionale de securitate, din simplul motiv că nu există o viziune clară asupra supravieţuirii bugetare a pensiilor magistraţilor şi foştilor oficiali ai structurilor din cadrul siguranţei naţionale. Nu se joacă acest lucru la păcănele. Nu ne putem juca cu drepturile constituţionale câştigate de aceşti oameni din considerente electorale sau politicianiste", a declarat, pentru Agerpres.



El consideră că "pensiile de serviciu nu sunt o loterie".



"Magistraţii sunt supuşi unor interdicţii profesionale. Pensiile reprezintă un element compensatoriu pentru ei. Un judecător nu are voie să asigure consultanţă juridică, nu are dreptul de a face politică. Judecă şi probabil poate să fie profesor. Am votat împotriva unor astfel de măsuri iresponsabile, întrucât militarii oricăror structuri de apărare a României au dreptul la aceste sume compensatorii, iar din punctul meu de vedere, România nu se negociază", a mai spus Căprar, fost preşedinte al PSD Arad, exclus din partid şi înscris recent în Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).