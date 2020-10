Reacţia Elenei Udrea după ce a fost întrebată dacă a fost „iubita lui Traian Băsescu”

Întrebată dacă a fost „iubita lui Traian Băsescu”, Udrea a explicat că „nu. Sunt fericită că am putut să fiu discipolul lui Traian Băsescu, însă asta a fost tot”.

Aceasta a adăugat apoi că „Eu sunt o persoană foarte glumeaţă. Nimeni nu îşi dă seama cât umor am şi, de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine şi se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Atâta lume a interpretat răspunsul meu şi a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă”, a adăugat Udrea.

Fostul ministru l-a caracterizat apoi pe Băsescu ca fiind „un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Şi în viaţa privată, şi în politică, oriunde s-ar afla. Este genul de bărbat despre care ştii că este puternic, cum îl vezi”.

Mai departe, Elena Udrea a fost întrebată dacă este adevărat că ar fi stat cu „fundul pe biroul preşedintelui”; aşa cum a afirma Adriana Săftoiu în 2015, explicând că avea „prea mare respect” pentru biroul lui Băsescu.

„Nu mi-aş fi permis să stau cu fundul pe biroul preşedintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla, ca preşedinte. Aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă aşez cu fundul pe el. Şi am prea mare respect pentru familia preşedintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul preşedintelui”, a conchis Elena Udrea.