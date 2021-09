Rareş Bogdan: Întindem o mână către colegii din USR PLUS. Vom discuta cu domniile lor când se încheie votul şi la USR PLUS

Rareş Bogdan spune că prima opţiune a PNL este refacerea coaliţiei cu USR PLUS: "Întindem o mână, fără să exagerăm, către colegii din USR PLUS, dar n-o să venim acum zi de zi să le solicităm asta, pentru că înţelegem că sunt într-o retorică internă de campanie, vom discuta cu domniile lor după data de duminică, atunci când se încheie votul şi la USR PLUS, cu noul preşedinte ales, fie că e domnul Barna, fie că e domnul Cioloş, dar şi cu întreaga echipă de acolo şi prima noastră opţiune a rămas, rămâne şi va rămâne indiscutabil refacerea coaliţiei cu USR PLUS, pentru a continua ceea ce am început şi din păcate s-a gripat puţin în ultima perioadă".

La precizarea că atât Dan Barna, cât şi Dacian Cioloş au declarat răspicat că USR PLUS nu revine în coaliţia cu PNL, atâta vreme cât Florin Cîţu e premier, liberalul a răspuns: "Haideţi să discutăm cu domniile lor după data de luni, adică exact peste o săptămână şi sunt absolut convins că îşi vor nuanţa puţin poziţia sau cel puţin se vor aşeza la masă, sunt convins că nu vor refuza să stăm la o masă, pentru a relua dialogul şi pentru a găsi formula optimă pentru revenirea la guvernare. Noi mai ales acum după ce premierul Cîţu a fost ales preşedinte al PNL, vă daţi seama, deci a fost încărcat şi cu forţa preşedintelui de partid, cu forţa PNL, nu avem nici un motiv să renunţăm la domnia sa (...). La noi, situaţia este clară în ceea ce-l priveşte pe domnul Cîţu, nu dăm niciun pas înapoi. Cred că va trebui să discutăm extrem de serios pe un calendar de reforme, pe un calendar de proiecte".

Rareş Bogdan susţine că PNL nu se va alia cu PSD: "Noi nu vom face vreo alianţă cu PSD, lucrurile să fie extrem de clare".

Întrebat în legătură cu afirmaţia lui Florin Cîţu conform căreia va căuta sprijin în Parlament pentru susţinerea Guvernului şi va discuta cu toată lumea din Legislativ, ceea ce ar însemna că după ce PNL a acuzat USR PLUS că ar avea o alianţă cu AUR şi PSD, caută acelaşi lucru, doar pentru a-l menţine pe Florin Cîţu la Palatul Victoria, Rareş Bogdan a răspuns: ”Nu discutăm deloc, nu vrem nici un fel de colaborare, respingem după model germanic (...), respingem categoric orice fel de aliere, chiar şi într-un scop politicianist, mărunt, de tip moţiune de cenzură sau trecerea unei legi, cu cei de la AUR”.