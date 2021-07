Raluca Turcan: Avem un scandal monstru în PNL care nu ne duce nicăieri

„Se vorbeşte mult despre creşterea PNL după 2017, însă se trece sub tăcere că am crescut din două motive: datorită parteneriatului cu Klaus Iohannis şi datorită muncii dvs, membrii PNL. De ce a crescut PNL ? Să ne aducem aminte : pentru că PSD-Dragnea devenise insuportabil şi că preşedintele Iohannis a ştiut să se opună – vă amintiţi „elefantul din încăpere” – preşedintele la şedinţa de guvern; protestele de stradă – preşedintele printre protestatari; presiunile uriaşe asupra Justiţiei – referendumul pentru justiţie organizat de preşedinte?”, le-a transmis ministrul Muncii liberalilor, citată de DC News,

Raluca Turcan a recunoscut situaţia dificilp prin care trec liberalii: „Trebuie modestie şi realism să înţelegem şi de ce am crescut şi de ce am pierdut electorat şi trebuie să răspundem aşteptării oamenilor pentru schimbare. Ce avem însă în acest moment? Avem un scandal monstru în PNL care nu ne duce nicăieri şi care pune sub semnul întrebării tot ce încercăm să construim”, a mai precizat prim-vicepreşedintele PNL.

Turcan a încercat să mai calmeze şi discuţiile despre orientarea PNL: „Se discută despre liberalism şi despre orientarea doctrinară a PNL prin prisma unor extreme şi nu este o abordare înţeleaptă. Să nu prezentăm PNL ca pe un partid rupt între modern şi conservator”.