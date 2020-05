Purtătorul de cuvânt al PSD sugerează demiterea Mădălinei Dobrovolschi după emisiunea în care a fost poftit afară

”Aseară, în emisiunea moderată (?) de Madalina Dobrovolschi, tonul şi abordarea au fost total lipsite de respect şi fără conformarea la o minimă deontologie.

În aceste condiţii am decis sa părăsesc emisiunea (NU am fost poftit să ies, se vede din înregistrare când am închis Skype), nu am niciun apetit sa cauţionez atacuri la adresa PSD doar cu prezenţa, fără a putea să vorbesc.

Am tot respectul pentru telespectatorii Realitatea TV, cred că merită să asculte şi alte puncte de vedere, dar asta ar trebui să fie preocuparea realizatorilor.

PS Ratingul este cântarul performanţelor unui canal TV comercial. Oare managerii postului sunt mulţumiţi?”, a scris Romaşcanu pe Facebook.

Moderatoarea Realitatea TV Mădălina Dobrovolschi a avut un schimb dur de replici, miercuri seara, cu purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, pe care l-a acuzat de manipulare şi l-a poftit să iasă din emisiune dacă îl "afectează emoţional" discuţia. „Eu vă doresc bună seara şi vedeţi-vă, în continuare, de manipulările pesediste”, i-a transmis Dobrovolschi lui Romaşcanu. Motivul disputei: starea de alertă.