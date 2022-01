PSD şi PNL se încaieră din cauza facturilor românilor

PSD a mutat primul. După câteva zile în care partidul a marşat pe mesajul că guvernele PNL au fost iresponsabile şi nu au pregătit iarna cum trebuie, apoi mai mulţi lideri ai partidului, precum Mihai Tudose (vicepreşedinte al formaţiunii), Daniel Zamfir (preşedinte de comisie în Parlament) şi Ana Cătăuţă (vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor), au cerut ca Virgil Popescu să facă un pas în spate.

De asemenea, Marcel Ciolacu, după ce iniţial a afirmat că se încrede în părerile lui Mihai Tudose, a reevaluat situaţia şi a punctat faptul că decizia trebuie luată de Nicolae Ciucă, pentru că este un atribut al premierului: „Nu e atributul meu să schimb, e al prim-ministrului”, a fost tot ce a comentat liderul PSD. Liderii Coaliţiei ar putea avea o întrevedere la sfârşitul acestei săptămâni.

După o jumătate de zi de ezitări, liberalii au ieşit şi ei la atac şi au arătat că prima vină este a ANRE, instituţie condusă de Chiriţă, unde de curând a fost trimis pe funcţie de conducere şi Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, care este specializat în agricultură, nu în energie. De altfel, Chiriţă nici nu a apărut să dea explicaţii publice despre situaţie, preferând să lase alte personae din instituţie să dea puncta de vedere. ANRE ar fi trebuit să supravegheze piaţa energetică, lucru pe care nu l-a făcut. Din acest motiv, liberalii cer acum comisie de anchetă pentru activitatea ANRE, demers anunţat de deputatul Gheorghe Pecingină, un apropiat al preşedintelui PNL, Florin Cîţu.

„În toată nebunia ultimelor zile privind facturile la energie, mă surprinde tăcerea ANRE. Ei ar fi cei mai în măsură să răspundă şi să ne lămurească în legătură cu cazurile de încălcare a legii de plafonare şi compensare a preţurilor. Am de gând să le propun colegilor din Parlament comisie de evaluare a activităţii ANRE pe ultimul an şi, dacă este cazul, comisie parlamentară de anchetă, pentru a vedea cum ANRE şi-a exercitat atribuţiile de supraveghere a modului în care companiile de profil au aplicat prevederile Legii privind plafonarea preţurilor la energie şi compensarea facturilor (...) ANRE trebuie să devină o institutie in serviciul românilor, nu un sanatoriu al rentierilor de lux”, a precizat Gheorghe Pecingină, unul din oamenii de încredere ai lui Florin Cîţu.

În toată disputa şi-a făcut loc şi USR-ul. Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dacian Cioloş, a declarat miercuri că este nevoie de măsuri care să aibă un impact direct în reducerea preţului facturilor la energie şi gaz pe care îl plătesc consumatorii, respectiv reducerea TVA şi eliminarea plăţii certificatului verde, soluţii care au fost propuse încă din toamnă de formaţiunea pe care o conduce.