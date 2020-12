Problema împărţirii primelor funcţii în stat, mutată la Cotroceni. Iohannis a evitat să medieze disputa Orban-Barna

Forţele din coaliţia de guvernare care se conturează în jurul PNL au arătat că merg la consultările de la Palatul Cotroceni nu doar pentru a înainta propunerea de premier, ci pentru a transmite răspicat faptul că nu renunţă la şefia Camerei Deputaţilor în ruptul capului. Primul care a anunţat acest lucru a fost Ludovic Orban. „I-am spus că propunerea noastră pentru funcţia de premier e în persoana domnului Florin Cîţu şi preşedinţia Camerei să fie deţinută de preşedintele PNL. L-am informat de evoluţia discuţiilor până în prezent cu posibilii parteneri şi l-am informat de dorinţa noastră de a continua discuţiile, astfel încât să ducă la un rezultat în formarea unui guvern de centru-dreapta”, a precizat Orban. Aşadar, liderul PNL a prezentat un pachet de propuneri, nu doar un nume pentru noul şef al Guvernului.

Nici tabăra celor din USR-PLUS nu s-a lăsat mai prejos. Copreşedintele Alianţei, Dacian Cioloş, a subliniat că delegaţia a venit pregătită pentru a susţine variante de premier în persoana sa, precum şi de şef al Camerei, dat fiind faptul că în acest for s-ar construi majorităţile din Parlament. „Noi vrem o construcţie bazată pe încredere, de aceea am spus că avem o opţiune şi pentru premier şi pentru Camera Deputaţilor. Şi Senatul are un rol important în ierarhia statului, dar majorităţile se construiesc şi se deconstruiesc în Camera Deputaţilor. De aceea noi avem opţiuni şi pentru premier şi pentru şefia Camerei”, a declarat Cioloş.

Rafila și Călin Georgescu, celelalte propuneri de premier PSD a cerut la consultările de la Cotroceni constituirea unui guvern în jurul medicului Alexandru Rafila, fiind avansate două variante: Guvern de uniune națională sau un Cabinet minoritar, în condițiile în care niciuna dintre celelalte forțe parlamentare nu și-a manifestat interesul pentru colaborarea cu social-democrații. Pe de altă parte, Alianța pentru Unirea Românilor a mers la consultări cu varianta Călin Georgescu pentru Palatul Victoria, însă liderii acestui partid au spus că nu vor să încheie nicio alianță, ceea ce exclude din start propunerea formațiunii recent intrate în Parlament.

Celălalt copreşedinte, Dan Barna, a lăsat să se înţeleagă că Iohannis s-a spălat pe mâine în ceea ce priveşte tranşarea negocierilor, totul fiind la latitudinea forţelor din coaliţie. „Poziţia preşedintelui a fost de continuare a negocierilor. Mai e un element la care preşedintele a rezonat: nu se poate pune problema ca unele lucruri să se tranşeze în Parlament. Nu putem porni la maraton cu un picior rupt”, a completat Barna, cu referire la faptul că Orban a subliniat că dacă nu există consens în ceea ce priveşte şefia Camerei, cel mai bine e ca fiecare partid să depună candidaturi şi cel mai bun să câştige. De altfel, şeful statului le-a cerut formaţiunilor să mai negocieze, pentru că încă nu se „cristalizează majoritatea”, iar el va veni cu o nouă invitaţie de consultări la Palatul Cotroceni.

Pe de altă parte, UDMR a anunţat că la consultări a discutat despre necesitatea încrederii între parteneri şi a punctat faptul că invocarea aritmeticii parlamentare nu rezolvă toate situaţiile, fiind nevoie de o compromis pentru o majoritate solidă în Parlament.

USR lansează primele atacuri la adresa PNL

Una dintre vocile critice la adresa liberalilor a fost deputatul USR Tudor Pop. „Facem guvern împreună cu PNL, nu în jurul PNL, că PNL nu e pom de Crăciun şi nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna într-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuraţie pe lângă Ludovic Orban. Şi vom respecta acest mandat. Din păcate, PNL a venit la discuţii şi a zis aşa: noi avem deja premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, hai să înceapă negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui să-ţi fie parteneri nu îţi găseşti aliaţi pentru o majoritate”, a scris Tudor Pop, pe Facebook, deputat care a punctat faptul că dacă lumea iubea aşa de mult partidul liberal îl votau în proporţie covârşitoare. Alesul USR a subliniat faptul că procentul obţinut nu le permite să emită pretenţii aşa mari. „A luat 25% la alegeri şi are pretenţii de partid cu 45%. Nu vom accepta ca PNL să aibă toate poziţiile de decizie, iar noi doar să executăm”, a completat Tudor Pop.