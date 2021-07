Primarul Sectorului 2, după ce consilierii PNL au anunţat că nu vor vota noua organigramă a Primăriei: Încearcă să acopere jocurile lor politice

„PNL încearcă să acopere jocurile lor politice cu nişte argumente subţiri. Lansează perdele de fum pentru a acoperi motivul real - campania lor internă cere să fie scandal în coaliţie, să se plângă de partenerii cei “răi”. La Sectorul 2 asta e ridicol. Am avut până acum un parteneriat onest şi clar. PNL are în coordonare multe instituţii importante - Poliţia Locală, DGASPC, Administraţia Pieţelor şi Centrul Cultural Mihai Eminescu, fix cum ei au cerut. Culmea, ultimele două au trecut deja prin reorganizarea stabilită de comun acord, cu toate voturile noastre. M-aş fi aşteptat să continuăm acest demers pe care ni l-am asumat împreună încă din campanie, dar se pare că au alte calcule mai importante în alegerile din partid. Regretabil”, a transmis Radu Mihaiu pe Facebook.

Primarul spune că reproşurile au apărut „brusc”, cu două zile ănaintea votului. El argumentează că suprapunerea de atribuţii pentru care este acuzat de consilieri există şi în forma de organizare actuală a primăriei. Potrivit primarului, forma actuală are „structuri amestecate pentru a crea posturi de directori inutile”.

„Ca lucrurile să fie clare. Voi răspunde punctual la toate reproşurile PNL apărute brusc cu două zile înainte de vot deşi în ultimele două luni nu erau o problemă.

1. Suprapunerea de atribuţii - e valabilă şi în forma actuală a organigramei, ba chiar mai des întâlnită. Singurele atribuţii care se mai suprapun sunt cu ADP şi Poliţia Locală ale căror ROF-uri vor fi actualizate în perioada următoare când şi aceste instituţii se vor reorganiza. Una din concluziile principale ale auditului Deloitte este că se lucrează atât de ineficient încât implementarea tuturor recomandărilor dintr-un foc ar duce la blocaje. Am ales sa facem această reformare a primăriei în paşi succesivi, astfel încât să nu perturbăm activitatea primăriei.

2. Control direct prin Cabinetul Primarului - eu sunt ordonatorul principal de credite. Indiferent de structura primăriei şi a subordonatelor, ultima semnătură este tot la mine. Această temă lansată de PNL este falsă.

3. Lacune de repartizare organizaţională - aici vor trebui să detalieze fiindcă e o formă fără fond. Un fel de “să fie rău, ca să nu fie bine”. Organigrama propusă tocmai asta face, aşează direcţiile şi serviciile în funcţie de domeniul de activitate. Ca să nu mai avem administrativul amestecat cu IT-ul sau biroul de minorităţi cu fondurile europene. Acum avem multe structuri amestecate pentru a crea posturi de directori inutile. Organigrama supusă la vot tocmai asta face în mod esenţial - dezleagă harababura existentă şi o aşează pe atribuţii clare: investiţiile la investiţii, salubrizarea la mediu, urmărirea contractelor la structurile care gestionează domeniul respectiv, etc.

4. Confuzie creată prin denumirile noilor structuri - e hilar. Nu cred că denumirea unei structuri are mare relevanţă. Important e ROF-ul şi acolo lucrurile sunt clare.”, a argumentat primarul.

El mai spune că nu s-a „reinventat roata cu această reorganizare. Structura propusă a reieşit din auditul Deloitte, coroborat cu rapoartele auditului intern şi cu analiza primăriilor care şi-au dovedit eficienţa”.

Radu Mihaiu este de părere că este „absurd” faptul că este acuzat, în condiţiile în care „Primăria Sector 2 după reorganizare ar avea 11,52% din resursa umană în aparatul de specialitate”, iar „cei mai cunoscuţi primari ai lor au majoritatea resurselor în aparatul de specialitate”.

„Clujul are doar direcţia de asistenţă socială, serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, centrul bugetar de administrare creşe, un serviciu de administrat parcări şi o creşă în afara primăriei. Oradea are evidenţa persoanelor, poliţia locală, două spitale, un muzeu, clubul sportiv al oraşului şi câteva companii municipale în afara primăriei. În ambele exemple, investiţiile sunt gestionate din aparatul propriu, pentru coerenţă în eforturi. De asemenea, toate primăriile cu rezultate au structuri clare şi compacte. Primăria Sector 2 după reorganizare ar avea 11,52% din resursa umană în aparatul de specialitate. Primăria Cluj are acum 40,64%, iar Oradea 82,36%. Diferenţele sunt majore şi totuşi, PNL mă acuză de centralizare excesivă, deşi cei mai cunoscuţi primari ai lor au majoritatea resurselor în aparatul de specialitate. E absurd. Ne vom pune iar la masă şi vom discuta. Nu e problemă. Sunt dispus să explic această reorganizare de câte ori e nevoie pentru a fi înţeleasă. Totuşi, un lucru e sigur - indiferent de cât de mult se vor opune unii sau alţii, principiile care stau la baza acestei organigrame propuse NU sunt negociabile.

Consilierii argumentează că sunt „suprapuneri de atribuţii”; „control direct prin cabinetul Primarului asupra capitalului şi patrimoniului instituţiilor subordonate”; „lacune de repartizare organizaţională” şi „confuzie creată prin denumirile noilor entităţi interne„. Ei au mai motivat faptul că o analiză a noii organigrame arată că „se creează premisele unei supra-structuri de monitorizare şi control”; „devine imposibil ca în noua organigramă prezentată să fie făcută o evaluare corectă a performanţelor şi, implicit, să fie luate măsuri în consecinţă. Potrivit acestora, „ţinând cont că la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 se observă lipsa de performanţă, de eficienţă şi de calitate a personalului, aspecte relevate şi de recentul audit comandat de Primarul sectorului 2, propunerile noii organigrame sunt insuficient fundamentate şi pot genera efecte contrare: centralizare, nu descentralizare, control şi nu responsabilizare, politizare şi nu profesionalizare.