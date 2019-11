Prima declaraţie a lui Marcel Ciolacu în calitate de preşedinte PSD: Nu am preluat partidul prin forţă. Nu sunt Liviu Dragnea

„Înainte de toate vreau să vă spun că e pentru prima oară când eu am participat la un CEx în care toţi liderii şi-au spus opinia. Aşa a fost condusă şedinţa de Viorica Dăncilă, să audă părerea la toată lumea. Un CEx matur. Cu toţi ne-am asumat greşelile pe care le-am făcut şi am ajuns la concluzia că avem nevoie de o resetare a partidului. De fapt şi de drept nu a picat niciun cap astăzi. Încă o premieră, fostul premier se găseşte în echipa partidului ca preşedinte al doamnelor. După ce am fost propus ca preşedinte interimar, conform cutumei şi a statutului, mi-am ales secretar general. (n.red.: pe Paul Stănescu). Primul obiectiv care mi-au mandatat colegii este acela de a organiza Congresul, unde vor fi alegeri normale. Alături de Paul Stănescu, au intrat automat toate cele cinci judeţe care au câştigat şi turul II. Au fost desemnaţi şi propuneri de vicepreşedinţi regionali: Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Vasile Gliga, Laurenţiu Nistor, Doina Fedorovici, Dragoş Benea, Dan Nica, Gabriela Firea şi Gabriel Mutu. În luna februarie va fi Congres. Este o resetare totală. Partidul nu va mai fi condus de un tătuc. Va fi condus de o echipă. Domnul Gabriel Oprea nu e membru PSD şi nu va fi cât voi fi eu preşedinte interimar al PSD”, a declarat Marcel Ciolacu la finalul şedinţei CEx.

După mai bine de cinci ore, Viorica Dăncilă şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte PSD . Decizia acesteia vine după mai multe zile în care tabăra condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, i-a cerut să se retragă. Deşi iniţial Dăncilă era de acord să facă un pas în spate, aceasta s-a răzgândit. În şedinţa CEx, convocată chiar de aceasta ca urmare a scorului dezastruos al PSD-ului de la prezidenţiale, aceasta s-a răzgândit de mai multe ori. De cealaltă parte, Eugen Teodorovici, numărul doi din PSD a încercat să o convingă să rămână în funcţie. Marcel Ciolacu va fi noul preşdinte interimar al PSD, după demisia. Eugen Teodorovici a renunţat şi el, după îndelungi negocieri, la funcţia de preşedinte executiv al PSD. La CEx s-a votat o altă funcţie pentru Dăncilă, aceasta primind şefia organizaţiei de femei a PSD, condusă de Rovana Plumb care s-a retras din funcţie.