Premierul anunţă că Marcel Boloş va merge la Bruxelles. Ciucă: „Vrem să avem toate elementele din PNRR clarificate”

„Cu puţin timp în urmă, am încheiat o şedinţă a Comitetului interministerial unde am analizat stadiul implementării jaloanelor şi ţintelor din PNRR. A fost o foarte bună oportunitate în care am putut să identificăm atât realizările, cât şi ceea ce avem de făcut în continuare. Avem o delegaţie pe care o va conduce domnul ministru Boloş săptămâna aceasta şi se va deplasa la Bruxelles, astfel încât să putem să avem toate elementele clarificate şi să fim în măsură, aşa cum ne-am angajat, ca până la finele lunii iunie să pornim cele 57 de apeluri dintre cele 69 câte avem în portofoliu. Ca atare, există mecanismele şi procedurile create astfel încât să putem să accesăm aceste fonduri, care sunt o foarte bună şi o mare oportunitate pentru noi să putem să continuăm să ne dezvoltăm aşa cum aşteaptă cetăţenii de la noi”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, la începutul şedinţei Executivului.

Totodată, cu ocazia Zilei Europei, premierul a subliniat că românii au beneficiat de pe urma aderării ţării noatre la UE.

„Astăzi sărbătorim Ziua Europei şi vreau să folosesc acest prilej pentru a le mulţumi tuturor românilor pentru voinţa fermă exprimată şi pentru modul în care au înţeles să coaguleze pentru îndeplinirea acestui obiectiv naţional care ne-a oferit şansa să ne alăturăm celui mai important proiect de dezvoltare şi bunăstare, Uniunea Europeană. În cei 15 ani, cetăţenii români au avut posibilitatea să se bucure de toate drepturile, au avut posibilitatea să circule liberi, au avut posibilitatea să studieze, să muncească şi să investească. Am beneficiat, în aceşti ani, de investiţii de peste 40 de miliarde euro în economia naţională şi de asemenea avem în faţa noastră alte 80 de miliarde care trebuie să fie accesate şi care trebuie să ducă la dezvoltarea ţării şi la reducerea decalajelor între ţara noastră şi ţările din Vestul Europei”, a completat prim-ministrul.