Premieră în Guvernul Orban. Secretar de stat cu 16 case si apartamente

Potrivit declaraţiei de avere depuse de Oliviei Diana Morar în iunie 2018, acesta deţinea singură o un apartament în Oradea, un apartament în Bistriţa şi două case în Bistriţa. De asemenea, noul secretar de stat de la Justiţie deţinea o parte din alte 12 proprietăţi imobiliare, plus o cotă parte din două spaţii comerciale.

La capitolul terenuri intravilane, Olivia Diana Morar era singurul proprietar a trei terenuri, iar coproprietar la alte 13 terenuri.

Noul secretar de stat de la Justiţie conduce un BMW din 2013 şi are are cabinet individual de avocatură in Bucuresti.Mai mult, Morar nu are niciun depozit sau cont bancar cu bani.

În ce-l priveşte pe tatăl acesteia, Valeriu Bonca, presa locală a scris că a fost căpitan de Securitate, în Bistriţa, iar numele său apare în dosarele Nicu Steinhardt si Radu Saplacan, potrivit ziare.com.

De profesie avocat, Morar a fost consilier local din partea PNL în municipiul Bistriţa şi şefa a Organizaţiei de Femei PNL din judeţ.