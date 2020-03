Ponta: Criza economică va ţine mai mult şi va fi dură/ Liderul Pro România recomandă măsuri rapide şi evitarea greşelilor din precedenta criză economică

„Va trece criza asta, dar criza economică va ţine mai mult şi va fi dură. Haideţi să luăm măsuri rapid şi să nu facem greşelile de atunci. Dacă cineva se gândeşte să taie pensii şi salarii ca atunci, să nu uite nu doar că au fost măsuri inumane, au fost măsuri care au făcut rău economiei. De acum ar trebui să înceapă să aplice o strategie pentru ca statul să aibă bani pentru funcţionare şi economia să se relanseze cu costuri cât mai mici”, a avertizat liderul Pro România, Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.







Ponta a făcut şi o radiografie a Decretului prezidenţial prin care a fost instituită starea de urgenţă.





”Cred că e un lucru bun, faptul că s-a declarat starea de urgenţă, putea să fie mai de mult, poate de acum o săptămână, dar important e că a fost declarată. Starea de urgenţă de prevăzută în Constituţie, mai este o lege care se referă la Comitetul pentru Situaţii de urgenţ. Toţi cetăţenii români, indiferent dacă au plătit sau nu taxe, dacă vin din străinătate, au dreptul, conform legii, să beneficieze de îngrijire medicală gratuită. Asta înseamn că tot ceea ce înseamnă tratament, tot ceea ce se plăteşte de către stat. Este un lucru care cred că ar trebui să îl menţinem pe viitor, să fim pregătiţi pentru următoarea încercare”, spune Ponta.





Ponta spune că cetăţenii români nu pot fi opriţi să intre în ţară.





”Al doilea lucru, da, scrie în decret şi aş vrea să înţelegeti ca libertatea de miscare va fi limitată. În primul rând, orice cetăţean român nu poate fi oprit să vină în România, nu e legal, nu e constituţional şi nici nu ar fi drept, însă orice cetăşean român care intră în România sau care se află pe teritoriul României, în baza reglementării legale din acest moment, poate să fie limitat în mişcarea sa. Trebuie să stea în carantină, trebuie să stea în izolare. Vreau să reţineţi că se prevede corect aici că zilele în care orice persoană, orice cetăţean stă fie internat, fie în carantină sau autoizolare, se consideră concediu medical, eu aşa am citit aici şi sper că am citit bine şi se decontează aceste zile. Nimeni nu are voie să te dea afară de la muncă în aceste zile, nimeni nu are voie să nu plătească zilele respective”, mai spune liderul Pro România.





Ponta a avertizat că angajaţii nu au dreptul la grevă, el apreciind că nu există nimic în Decret privind partea economică.





”Legat de contractele de muncă, e adevărat, nu ai voie să faci grevă în serviciile de importanţă naţională, în schimb toate celelalte contracte se prelungesc. O să întreb la Ministerul Sănătăţii, dacă se aplică şi la rezidenţi. Sunt medici tineri, nu au cum să îşi dea examenele. (...) Unde sunt eu nemulţumit, nu există nimic concret despre partea economică. Sunt mii de firme care pe 25 ale lunii trebuie să plătească taxele, dacă nu le plătesc, intră în faliment. Dacă ei intră în faliment vor da afară zeci sau sute de mii de angajaţi care de luna asta nu au ce să pună pe masă familiei. Trebuie dat un mesaj către toţi patronii: nu daţi oamenii afară, nu plătiţi 90 de zile aceste taxe, încercaţi să fiţi solidari, nu vă gândiţi câţi bani ar trebui să câştige restaurentul, hotelul etc”, a mai spus Ponta.





Fostul premier s-a întrebat cine are grijă de vârstnicii singuri şi a explicat ce înseamnă dreptul la viaţa intimă şi familială.





”Aştept să aud cine se ocupă în acest moment de persoanele sigure, de bătrâni, care nu au o rudă apropiată care să aibă grijă de ei. Se supune aici că Ministerul Sănătăţii decide modul de ajutorare a acestor persoane, iarpunerea în aplicare de autorităţile locale. Vreau să văd ordinul Ministrului sănătăţii şi toţi primarii să îl pună în aplicare. (...) Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată - asta nu înseamnă că pe baza acestui decret poate cineva să vă pună microfoane sau să vă urmărească telefonul. Cred că sensul acestui punct, care mi se pare destul de periculos, dar poate că ăsta e sensul, dacă ascundeţi în casă un bolnav sau dacă dumneavoastră sunteţi bolnav şi nu vreţi să mergeţi la spital, să poată cineva să intre cu forţa. Dar cred că trebuie formulat mai clar”, a spus Ponta.





Victor Ponta a apreciat că era normal să se închidă şcolile şi mai spune că site-urile de ştiri nu ar trebui să fie blocate.





”Dreptul la învăţătură - era normal să se suspende şcolile şi îmi pare rău că nu au înţeles mai din timp acest lucru. Din fericire copiii sunt mai rezistenţi, dar sunt cei care pot transmite bunicilor boala. (...) Am văzut nişte lucruri dubioase, referitoare la libertatea presei, că pot fi blocate site-uri. De acord, dacă sunt site-uri cine ştie pe unde făcute, prin Rusia sau pe nu ştiu unde făcute, e normal. Dar site-urile de ştiri nu potţi să le blochezi că au spus înaintea ta că sunt încă trei la Bucureşti sau la Brăila. Am văzut că primarii au aflat înaintea Comitetelor şi nu poţi să blochezi pentru asta. La fel pentru televiziuni. televiziunile au CNA, au o lege a audiovizualului. Dcaă exagerează în această perioadă, să plătească, să le dea amenzi CNA, dar să le închizi, pe care să le închizi? Păstrăm doar televiziunea Guvernului? Nu cred că vrem să ne întoarcel la acest lucru”, a mai spus Victor Ponta.





Klaus Iohannis a asemnat, luni, decretul pentru instituirea stării de urgenţă pentru 30 de zile.