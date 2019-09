PNL a strâns 2,2 milioane de semnături pentru Iohannis. Orban, despre ironia privind cele 200.000 de semnături: „A fost vizavi de Diaconu, nu USR“

Klaus Iohannis îşi va depune candidatura pentru prezidenţialele din această toamnă vineri, atunci urmând a fi depuse semnăturile strânse de liberali. Potrivit lui Ludovic Orban, PNL a strâns până acum peste 2,2 milioane de semnături

„Sunt semnături care au fost strânse de membrii noştri în interacţiune directă cu cetăţenii într-o campanie la firul ierbii care a fost desfăşurată cu seriozitate şi care a urmărit şi preluarea foartor multe idei, probleme sau sugestii pentru preşedintele României. Noi chiar am făcut o campanie efectivă serioasă. Am avut sute de membrii PNL implicaţi în campania de strângere de semnături numai în Bucureşti. La nivelul întregii ţări am avut un număr de zeci de mii”, a declarat preşedintele PNL.

Orban a vorbit şi despre afirmaţia sa ironică când a spus că partidul său a adunat 200.000 de semnături doar în Bucureşti, presa scriind că e o aluzie la USR-PLUS care se lăudau în aceeaşi zi cu semnăturile adunate . „Vom depăşi 2.000.000 de semnături pentru susţinerea preşedintelui Klaus Iohannis, în timp ce alţii se laudă că au strâns 200.000 de semnături. Eu vă spun că noi am strâns 200.000 de semnături numai în Bucureşti”, susţinea acesta sâmbăta trecută.

Liderul PNL a subliniat că ironia era vizavi de candidatura lui Mircea Diaconu, şi nicidecum la USR. „Nu a fost la adresa USR. Am văzut o declaraţie a lui Mircea Diaconu în ziua respectivă care anunţase că a strâns 200.000 de semnături. Şi eu am spus că noi am strâns 200.000 de semnături nu mai în Bucureşti. Am vrut să evidenţiez că există o discrepanţă foarte mare. Şi vreau să vă spun că PNL a strâns peste 2,2 milioane de semnături”, a afirmat Ludovic Orban.

Astăzi, candidatul PMP Theodor Paleologu precum şi preşedintele PSD, Viorica Dăncilă şi-au depus semnăturile necesare pentru înscrierea la alegerile prezidenţiale din iarnă. „Aş fi primul preşedinte care a fost şi premier”, a declarat Dăncilă, care a subliniat că un avantaj al său faţă de restul candidaţilor e că-i place să stea în mijlocul oamenilor. Deşi aveau nevoie de minim 200.000 de semnături, echipa lui Dăncilă s-a lăudat cu 1,4 milioane de semnături.

