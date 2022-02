PNL a ajuns spectator la cheltuirea banilor din PNDL 3

Banii PNRR, tot la un PSD-ist

Potrivit informațiilor „Adevărul”, decizia ministrului Cseke a dus la apariția de tensiuni în PNL, liderii din teritoriu, în special cei din Ardeal, fiind nemulțumiți că formațiunea nu mai are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește Programul „Anghel Saligny”. În condițiile în care PSD are secretarul de stat cu atribuții delegate pentru coordonarea programului, iar UDMR are ministrul, PNL rămâne formațiunea din Coaliție fără vreo atribuție legată de PNDL, dar și pe investițiile care vor veni din PNRR. Pentru că și în ceea ce privește banii PNRR, șeful noii direcții va fi tot un PSD-ist, sprijinit de organizația Galați a social-democraților.