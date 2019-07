PLUS, sedinţă paralelă cu Congresul USR. Cioloş: Nu negociem posturi cu USR ci căutăm soluţii. Adversarul nostru politic e guvernarea PSD-ALDE

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat în cadrul şedinţei că partidul său a început procedurile de desemnare a candidatului la alegerile prezidenţiale precum şi a candidatului la primăria Capitalei şi că procesul va dura aproximativ două săptămâni.

„Apoi o să putem desemna candidaţi comuni USR-PLUS la alegerile prezidenţiale şi la alegerile pentru primăria Bucureşti. O să avem şi o informare despre activitatea europarlamentarilor PLUS din cadrul Parlamentului European”.

Liderul PLUS a mai explicat că formaţiunea a terminat prima săptămâna de organizare în teritoriu şi că în august procesul va fi final.

„Legat de organizarea PLUS, suntem în plin proces de organizare a partidului în teritoriu. Săptămâna aceasta se încheie prima etapă a constituirii organizaţiilor locale ale partidului. Obiectivul nostru e să finalizăm acest proces până la începutul lunii august. În felul acesta vom pregăti Convenţia Naţională a PLUS care va avea loc la începutul lunii decembrie. Acum finalizăm acest proces, încât să ne pregătim pentru alegerile locale şi parlamentare de anul viitor. Legat de alianţa cu USR eu sunt convins că vom încheia negocierile în cel mai scurt timp. Nu negociem posturi, aşa cum lasă unii să se înţeleagă, nu există un blocaj, ci căutăm cele mai bune soluţii pentru ca alianţa să constituie o alternativă politică. Atât PLUS, cât şi USR sunt membri ai familiei politice Reînnoim Europa. Vă promit că vom reînnoi şi România”, a mai adăugat Cioloş.

Acesta a mai afirmat apoi că PLUS va urma abordarea USR şi că va nominaliza tot prin vot electronic candidatul formaţiunii la funcţia de primar general al Capitalei, după care a reamintit că partidul său face tandem cu partidul lui Barna pentru funcţiile de preşedinte-premier la următorul scrutin.

„USR a decis să aleagă prin Congres, noi am decis s-o facem prin votul tuturor membrilor, apoi vom decide care candidat va fi susţinut la poziţia de preşedinte al României şi care va fi susţinut pentru funcţia de premier. Am decis să mergem în tandem, pentru că obiectivul nostru este să câştigăm şi să schimbăm România. Adversarul nostru politic e guvernarea PSD-ALDE. Ca fost premier al României îmi dau seama catastrofa pe care se îndreaptă România cu această guvernare. Noi vom pregăti un program politic ca să putem spune ce avem de făcut când vom ajunge la guvernare”, a mai spus fostul premier.

Întrebat ce ar prefera între funcţia de premier sau preşedinte, Dacian Cioloş a subliniat că e pregătit pentru ambele şi că îşi va depune candidatura în interiorul PLUS pentru prezidenţiale.

„Eu sunt pregătit să asum ambele funcţii, dacă va fi nevoie. Îmi voi depune şi eu candidatura în acest proces şi vom vedea care va fi decizia partidului şi apoi care va fi decizia în Alianţă. Depun candidatura pentru preşedinţie şi în cadrul Alianţei vom decide care candidat va fi susţinut pentru poziţia de preşedinte şi care pentru cea de premier”, a conchis Cioloş.

