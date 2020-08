PLUS: Primarul Gabriel Mutu a pierdut în instanţă. Plângerile depuse de PSD Sector 6 împotriva Alianţei, respinse

Edilul contestase cererea depunerii candidaturilor, pe motiv că ar fi trebuit semnată de conducerea filialelor de sector nu de cea a filialelor din Capitală. Însă legea prevede că, în cazul alianţelor electorale, cererile se depun cu semnătura conducerii judeţene, în acest caz semnătura conducerii Municipiului Bucureşti, care e asimilată judeţului, mai arată sursa citată.

„În încercarea disperată de a opri candidaţii Alianţei USR PLUS la Consiliul Local Sector 6 de a fi pe buletinul de vot din 27 septembrie, actualul primar Gabriel Mutu în calitate de preşedinte la PSD Sector 6, şi un prieten obscur al dânsului au formulat plângeri atât împotriva Alianţei USR PLUS cât şi împotriva deciziei BES de admitere a candidaturilor Alianţei la alegerile pentru Consiliul Local. Motivul? Au citit ei în lege că cererea de depunere a candidaturilor trebuia semnată de conducerea filialelor de sector, nu de conducerea filialelor Bucureşti. Nu pentru că ar lipsi documente sau că unii dintre candidaţi nu ar îndeplini condiţiile. Nu. Ci pentru o chestiune de formă pe care oricum legea nu o prevede în acest caz. O cerere vădit şicanatorie, menită doar să irite, în niciun caz să apere interesul vreunui cetăţean. Pentru că dumnealui nu are în vedere interesul cetăţeanului ci propriul interes, care este acela de a micşora şansele competitorilor”, arată o postare de joi pe pagina de Facebook a PLUS Sector 6.

PLUS explică şi motivul pentru care a fost respinsă plângerea lui Gabriel Mutu.

„Prin această cerere domnul Mutu nu arată decât frică. Frică pentru că în Sectorul 6 Alianţa USR PLUS a fost în preferinţele a 43% dintre alegătorii din sector anul trecut la europarlamenatre. Mânat de frică a făcut această cerere lipsită de fundament juridic. De ce lipsită de fundament? Pentru că legea prevede clar că în cazul alianţelor electorale, cererile se depun cu semnătura conducerii judeţene. În cazul nostru, conducerea Municipiului Bucureşti, care e asimilată judeţului”, completează sursa menţionată.

De asemenea, legea prevede că „în cazul în care alianţele nu se fac la nivelul judeţului ci la un nivel mai jos, de comune, municipii, sectoare, cererea trebuie contrasemnată şi de conducerile locale la nivelul cărora a intervenit alianţa”.

„Ori alianţa este încheiată la nivel de Bucureşti, Municipiul Bucureşti. Chiar şi pe acest articol, contrasemnarea era făcută de aceiaşi oameni, ei fiind şi în conducerea alianţei şi în conducerea municipiului. Instanţa (Judecătoria Sector 6) a respins cerererile ca neîntemeiate şi a obligat cei doi contestatori, atât PSD Sector 6 (domnul Gabriel Mutu) cât şi pe prietenul edilului să achite câte 1.500 de lei cheltuieli de judecată. Pe 27 septembrie, Alianţa USR PLUS va fi pe buletinul de vot cu o echipă capabilă să administreze competent şi onest Sectorul 6. Echipa de consilieri locali pe care Alianţa USR PLUS o propune cetăţenilor din Sectorul 6 este formată din profesionişti care îşi pun în slujba comunităţii timpul, experienţa profesională şi dorinţa de a construi un viitor modern”, conchide sursa amintită.