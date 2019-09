Orban, soluţii după eventuala căderea a Guvernului Dăncilă: alegeri anticipate. Ce spune despre moţiunea de cenzură

Întrebat dacă PNL va depune moţiunea de cenzură săptămâna viitoare, liderul liberalilor a spus că negocierile cu partidele vor continua şi când vor fi 233 de semnături, atunci va fi depusă. El susţine că aceia care nu votează moţiunea se poziţionează de partea guvernului, care e sprijinit doar de PSD, numărul parlamentarilor din partidele care s-au declarat în opozţie fiind 241, în condiţiile în care o moţiune de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a trece.

„Depunem moţiunea de cenzură. Săptămâna viitoare avem noi runde de discuţii cu posibili parteneri. Deja textul moţiunii este discutat cu partenerii din opoziţie, din UDMR. Forma a fost trimisă către ALDE şi Pro Rpmânia. În condiţiile în care săptămâna viitoare vin la discuţii, şansele moţiunii sunt foarte mari. Vom depune moţiunea când vom avea 233 de semnături. Opoziţia are o singură armă la dispoziţie şi trebuie folosită atunci când are cele mai mari şanse să cadă Guvernul. Ştim că unul dintre parteneri a avut nişte solicitări către premierul Dăncilă şi aşteaptă să vadă în ce măsură vor fi acceptate. Sigur nu o să aşteptăm până la la calendele greceşti”, a spus Orban la Digi 24.

„La ora actuală este clar: PSD nu mai are majoritate parlamentară, Guvernul este sprijinit doar de PSD. La momentul ăsta, opoziţia are 241 de voturi, cu independenţii ar fi 243 de voturi. PSD este disperat (...) Pentru a trece moţiunea de cenzură trebuie să coagulăm toate forţele politice şi nu este foarte uşor. Noi avem încă 6 actori pe care trebuie să-i convingem să susţină moţiunea de cenzură. Vom depune moţiunea de cenzură, săptămâna viitoare vom avea noi întâlniri cu posibilii parteneri la moţiunea de cenzură. Am discutat cu dumnealor şi aşteptăm observaţiile pe text. La discuţiile purtate până la acest moment, şansele sunt foarte mari, dar o vom depune când avem 233 de semnături. Nu o să aşteptăm până la calendele greceşti şi urmează să stabilim termenul limită până la care o aşteptăm pe doamna Dăncilă în Parlament cu restructurarea, iar dacă nu să depunem moţiunea de cenzură“, a spus Luvodic Orban, la Digi24.

Orban a detaliat şi de ce ar fi potrivite alegerile anticipate. „Dacă trece moţiunea, avem 2 variante: cea pe care ne-o dorim noi este varianta alegerilor anticipate, dacă se poate. La o moţiune de cenzură lucrurile sunt simple: cine o votează este cu adevărat în opoziţie, cine nu o votează înseamnă că susţine Guvernul. Nu poţi să stai pe margine şi să spui că nu votezi o moţiune pentru că nu-ţi convine ceva. Soluţia care la care se va ajunge după ce pică Guvernul este cea care se va degaja în urma consultărilor dintre preşedinte şi partidele politice. Vă daţi seama că nu vom lăsa ţara neguvernată. (...) Există şanse pentru alegeri anticipate, dar totul depinde de ceea ce îşi doreşte fiecare actor politic. PNL este pregătit pentru ambele variante, dar principalul obiectiv este să cadă Guvernul“.

