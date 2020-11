Orban, replică pentru Firea: În acest an, Primăria Capitalei a beneficiat de sume mai mari de bani decât în guvernarea PSD

„Nu înţeleg verbul «a recunoaşte». Nu am spus. Am spus că am încredere că primarul general foloseşte orice alocare care vine de la nivel guvernamental pentru scopul pentru care e prevăzută alocarea respectivă. În acest an, Primăria Capitalei a beneficiat de sume mai mari de bani decât în guvernarea PSD. Nu am alocat din fondul de rezervă pentru că Guvernul Dăncilă a alocat 100 milioane, din fondul de rezervă al Executivului, către Primăria Capitalei, bani aruncaţi pe apa sâmbetei”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat luni dacă a recunoscut în discuţiile cu Nicuşor Dan şi Dacian Cioloş că nu a vrut să aloce bani Primăriei Capitalei, aşa cum susţinea Gabriela Firea care a precizat că ia în calcul formularea unei plângeri penale.





Şeful Executivului a dat exemplul Termoenergetica care trebuia să beneficieze de alocări din bugetul PMB pentru a compensa diferenţa de preţ, după suportarea subvenţiei la căldură, sume care nu au fost alocate.





„De exemplu Termoenergetică, înfiinţată în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, în locul RADET pentru care s-a decis falimentul. Termoenergetica trebuia să beneficieze din bugetul Capitalei de alocările prevăzute pentru a compensa diferenţa de preţ, suportării subvenţiei. Şi cu toatea cestea ordonatorul principal de credite nu a alocat banii. A ajuns să aibă datorii care pune în pericol capacitatea de a plăti către furnizori de către Elcen. Adică pe lângă datoriile RADET care există la Elcen s-au mai adăugat datoriile Termoenergetica. Discuţiile era în aşa fel încât să nu ne trezim în situaţia în care Elcen să nu mai poată furniza agentul termic”, a mai spus Orban, după videoconferinţa zilnică organizată de Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, împreună cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi prefecţii.





„Întrebaţi-l pe domnul primar general să prezinte situaţia datoriilor Primăriei Capitalei. Pe lângă datoriile care sunt către bănci, datoriile curente care depăşesc 3 miliarde faţă de diferiţi beneficiari ai plăţilor care trebuiau făcute, furnizori de servicii, de produse, inclusiv datorii către bugetul de stat, a completat premierul.





Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a declarat că premierul a încălcat legislaţia în vigoare şi a comis cel puţin trei infracţiuni care îl transformă în inculpat pe Ludovic Orban şi anume corupţie şi abuz în serviciu, şantaj la adresa bucureştenilor şi cumpărare de voturi. Ea a susţinut că şeful Executivului a afirmat de mai multe ori că Primăria Capitalei va primi buget atunci când va fi votat candidatul unic al Dreptei Nicuşor Dan în funcţia de primar general. Firea a mai spus că se aşteaptă ca instituţiile statului să se autosesizeze în acest sens, „dacă nu se va întâmpla în perioada următoare, am discutat şi cu avocaţii noştri şi ne gândim foarte serios să depunem plângere”.