Orban, despre îngroparea Dosarului 10 august: Este o decizie care m-a întristat,  contrară a ceea ce au păţit toţi protestatarii paşnici din Piaţa Victoriei

”Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înţeleg, care este contrară a ceea ce au păţit toţi protestatarii paşnici din Piaţa Victoriei şi contrară a tot ceea ce au văzut oamenii la televizor”, a afirmat, vineri, premierul Ludovc Orban, despre decizia procurorilor din Dosarul 10 august.

Premierul consideră că toţi vinovaţii trebuie pedepsiţi.

”Cred că există posibilităţi de a schimba lucrurile. În ceea ce mă priveşte pe mine, consider că orice vinovat trebuie pedepsit şi că acest lucru trebuie realizat de justiţia din România. Pe de altă parte, nu îmi cereţi să dau ordine procurorilor-şefi, nu-mi cereţi să fac ceea ce au făcut alţii – să intre cu bocancii în Justiţie – pentru că nu am s-o fac. Se ştie clar că decizia de preluare a dosarului de căre DIICOT s-a luat când ministru era Tudorel Toader şi şeful DIICOT era Bănilă. De ce s-a ajuns la acest rezultat nu pot să vă dau răspusul”, a precizat prim-ministrul, afirmând că Guvernul a dat tot concursul pentru soluţionarea dosarului.

Dosarul violenţelor de la protestul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, a fost clasat în ceea ce priveşte săvârşirea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, dar şi în ceea ce priveşte acuzaţiile la adresa coordonatorilor intervenţiei forţelor de ordine.

Urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz şi neglijenţă în serviciu în cazul unor jandarmi care ”au exercitat violenţe nejustificate împotriva unor protestatari” a fost declinată către Parchetul Militar.