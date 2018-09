Gabriela Firea, un nou atac la Dragnea: Am informaţii certe că mă spionează. A pus oameni să-mi supravegheze casa. Oare sunt tot oameni de la Carmen Dan?

Antena 3: Gabriela Firea şi-a asumat lupta de a tranşa lucrurile în PSD. Cel mai bărbat din PSD s-a dovedit a fi femeia Firea. De ce aţi ajuns aici?

Firea: Nu mi-a fost uşor. Sunt un om loial, de principiu, încurajez dialogul, las de la mine de dragul unei relaţii bune cu oricine, nu doar în politică. Mi-am pus întrebări, m-am rugat - sper să nu fiu ironizată pentru această mărturisire. Am avut mari emoţii dacă trebuie sau nu să spun adevărul. În ultimele zile m-am eliberat de posibile regrete. După CEX-ul de la Neptun am plecat de acolo cu regretul că poate am supărat pe cineva pe nedrept. M-am aşteptat ca domnul Dragnea să mă caute, să mă invite la o discuţie, pentru că a fost un dialog al surzilor în CEX. Am informaţii certe că Dragnea mă spionează, că-mi urmăreşte activitatea. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile şi apoi au fost sunaţi şi întrebaţi dacă punem ceva la cale.

Sunt colegi de partid?

Unii sunt colegi de partid. Mi s-a părut şocant. A pus oameni să supravegheze instituţia, casa mea. Or fi tot oameni de la Carmen Dan?

Sunt structuri private?

Nu ştiu dacă sunt structuri de stat sau private.

Cum a fost relaţia dvs cu Dragnea?

În 2012, când m-am înscris în PSD, domnul Dragnea a spus că n-a fost informat că eu am intrat în partid. A fost o mică răutate încă de la început. N-am fost printre favoriţii domniei sale. Domnul Paul Stănescu m-a propus pentru funcţia de candidat la Primăria Capitalei, iar Dragnea a comandat nişte sondaje şi a susţinut candidatul cel mai bine plasat. Dar i-a crezut pe cei care i-au insuflat ideea că eu sunt un pericol pentru şefia partidului. Nu-mi doresc acest lucru. Dragnea conduce partidul ca Tănase Scatiu. Are o permanentă tendinţă de a-i crede pe cei care vin cu ştiri pe surse.

Pleacă urechea la unul şi la altul?

Din nefericire, eu aşa am perceput.

Când s-a umplut paharul?

În seara alegerilor, în chip bizar, am apărut doar eu şi domnul Dragnea în declaraţia către presă pentru că aşa a decis domnul Dragnea, spre stupefacţia tuturor. Domnul Dragnea nu a fost cu mine pe străzi, nici în campanie, nici apoi. Ar fi însemnat să mint toată viaţa că este bine doar că mi-a acceptat Dragnea candidatura? Anul trecut a început tensiunea dintre mine şi domnulD ragnea, când cineva, ştiu cine, dar nu are rost să mai pomenesc, a spus că se poate tăia 40% din bugetul Primăriei Capitalei. Am aflat această informaţie noaptea, i-am dat mesaje noaptea şi i-am spus că bagă Capitala în faliment.

Ce v-a răspuns?

Că va încerca să rezolve, deşi eu ştiam că a dat accept să se taie 40% din buget. Capitala României, în an Centenar, ar fi arătat ca un oraş provincial. Din acel moment relaţia noastră nu a mai fost aceeaşi.

Vi se reproşează că faceţi jocul adversarilor cu aceste atacuri.

Dacă aduc anumite critici, ele sunt pentru faptul că am ajuns la limita de sus a răbdării. Comitetul Executiv va decide dacă eu voi fi dată afară din partid sau dacă se schimbă ceva la nivelul conducerii. PSD nu este SRL, nu poate fi privatizat, nu poate fi condus de un grup de oameni din exterior. Am apărat schimbarea a doi premieri pentru că aşa s-a decis în partid, aşa a dorit domnul Drganea. A spune că Firea face jocul cuiva nu poate fi decât o încercare de a mă defăima. Când eu mă băteam cu fostul preşedinte Traian Băsescu, care avea totul în mână, domnul Dragnea negocia şi tăia porci cu statul paralel.

Aţi ştiut asta şi până acum.

Cu sigurnaţă, dar noua ni s-a spus că nu ne mai întoarcem la ce a fost, că au fost nişte timpuri şi că PSD trebuie să denunţe toate practicile din trecut, iar acele momenter să le dăm uitării. Cei care spun în spaţiul public că detestă statul paralel încurajează astfel de practici. Doamna Dan a venit cu un dosărel în care avea interceptîri ale discuţiilor purtate de prefectul Capitalei cu şefii Jandarmilor. Nu poţi să flururi drept argument nişte mesaje pe Wapp pe care le-a prezentat doamna Dan.

Se încearcă aruncarea răspunderii pe Speranţa Cliseru şi pe Gabriela Firea?

Asta s-a încercat. Anul trecut, când a vrut să taie bughetul, mi-am pus demisia pe masă. Am fost dispusă să renunţ la tot pentru că îmi era ruşine de bucureşteni. Eu nu sunt ca doamna Dan să-mi scot mesajele din telefon, pentru că am cei 7 ani de acasă. Se simte nevoia democratizării PSD. Se simte nevoia deschiderii către români. În CEx, domnul ministru al Transporturilor a fost invitat de domnul Dragnea să spună care e stadiul autostrăzilor. În final, domnul Dragnea a spus, şoc: «e o nenororicre, ne spuneţi numai despre probleme». Îmi muşcam limba.

Mi se mai reproşează că vreu să opresc orodnanţa de urgenţă pe amnistie şi graţiere şi că o să-i supăr pe cei care vor amnistie. Eu nu vreau nici să se dea, nici să nu sne dea. Eu nu am fost niciodată împotriva unui proiect de lege, dar să ştim cum arată textul. Niciodată nu am văzut textul ordonanţei în CEX. Am aflat pe surse. Nu vi se pare anormal? Domnul Drganea le transmite unor oameni care aşteaptă graţierea că el nu mai poate să dea ordonanţa din cauza mea. Eu nu pot să mă opun unui proiect pe care nu l-am văzut. Întotdeauna voi fi de acord cu orice proiect care este legal, care nu pune în dificultate juridică care trebuie să avizeze.

Nici Viorica Dăncilă nu ar dori să-şi pună semnătura.

Sunt discuţii. Ar pune în mare dificultate Guvernul, ar aduce efecte catastrofale de imagine echpei din care fac parte.

Aţi luat în calcul să fiţi dată afară din PSD?

Am luat totul în calcul.

Aţi primit mesaje de la colegii din partid?

A doua zi după CEx, domnul Dragnea a tranzacţionat poziţia de preşedinte al PSD Bucureşti. Am aflat de cinci persoane care au primit promisiuni de la Dragnea. Cea mai importantă calitate este cea de om. Mai bine simplu membru PSD şi primar general decât cu multe funcţii în PSD şi ipocrită. Niciodată în PSD nu s-a pus egal între partid şi un om, aşa cum s-a pus acum. Dacă dorea domnul Drganea amnsitie şi graţiere dădea, dar nu a dat-o, pentru că a vrut să aibă această monedă de schimb şi probabil o va da când va avea el nevoie, altfel rămâne fără acest obiect de şantaj. Dacă prioiectul va fi o încropeală juridică, colegii noştri vor avea probleme penale. Acel proiect nu va ajunge să trăiască nici măcar un minut. S-a deschis un subiect sensibil doar pentru a mă torpila pe mine.

Cine vă este alături?

Nu ştiu câte personae, dar sunt convinsă că sunt oameni care au personalitate, care au coloană vertebrală. Eu nu am mai putut rămâne în această relaţie ipocrită.