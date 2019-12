Oli Ardelean, după ce a fost exclusă din USR: În ciuda mizeriei lui Barna, USR are oameni minunaţi, care vor lupta pentru principiile pe care a fost clădit partidul

„Azi e ziua mea. In ciuda mizeriei facute de echipa Barna aseara, am primit multe mesaje de sustinere de la membri decenti din USR. De simt sincer ca e ziua mea (desi ziua in care m-am nascut e alta).

Si-au schimbat poza de profil cu a mea.

Incearca sa gaseasca o solutie.

In ciuda mizeriei lui Barna USR are oameni minunati care vor lupta cat pot ei pentru principiile pe care a fost cladit acest partid“, a scris Oli Ardelean pe Facebook.

Zeci de membri ai USR au anunţat pe un grup intern al partidului că demisionează, după ce echipa lui Dan Barna a trecut la execuţii. Săptămâna viitoare va urma un alt val de excluderi, susţin sursele citate. Printre cei vizaţi se numără şi Vişinel Bălan. Deputatul Tudor Benga a fost cel mai vehement membru din conducerea USR împotriva excluderilor, susţin sursele citate. Degeaba.

”Dan Barna, un bărbat adevărat îşi asumă greşelile şi învaţă să asculte ce spun ceilalţi, nu îi dă afară că nu îi înalţă ode pentru fiecare prostie pe care o zice sau o face”, a scris unul dintre membrii USR pe Poiana lui Iocan, grupul intern al partidului.