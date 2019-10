Oana Bogdan a demisionat din PLUS: „Vreau să fiu din nou liberă”

Oana Bogdan şi-a dat demisia din PLUS. FOTO Eduard Enea

„Demisionez nu numai din BN, ci şi din CN şi din PLUS, pentru că vreau să fiu din nou liberă să scriu şi să vorbesc despre subiectele pe care eu le consider importante, dar care sunt încă delicate în România, fapt care ar putea să afecteze partidul atât timp cât eu sunt asociată cu PLUS”, le spus Oana Bogdan celor din PLUS, într-o scrisoare internă.

Oana Bogdan a subliniat că ea consideră încheiată misiunea şi că lasă formaţiunea cu patru europarlamentari la Bruxelles, cu toate că formaţiunea are doar trei politicieni în Parlamentul European.

Oana Bogdan a devenit cunoscută după ce a făcut mai multe declaraţii referitoare la dreptul la proprietate, ceea ce a dus la nenumărate atacuri venite din partea PSD la adresa partidului condus de Dacian Cioloş.