O nouă demisie din USR. Deputatul rămâne independent şi acuză o „atmosfera complet toxică” în interiorul filialei din Braşov

Tudor Benga a postat anunţul demisiei sale pe Facebook, explicând că „nu este vorba de vreo plecare coordonată cu colegii din fostul PLUS care pleacă zilele astea în REPER”, însă nu mai poate rămâne nici în USR.





„Efectiv m-am săturat de războială permanentă şi vreau să-mi pot dedica toată energia înspre a construi. Sunt de 6 ani în organizaţia asta, am pus enorm de mult suflet în evoluţia ei, am dus grămezi de bătălii pentru principiile şi valorile în care cred, însă a venit punctul în care trebuie să dau reset. Şi pentru sănătatea mea dar şi pentru misiunea publică pe care mi-am asumat-o în clipa în care am făcut pasul către politică în 2016”, a scris deputatul.