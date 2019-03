Nicuşor Dan s-a reînscris temporar în USR, ca Alianţa 2020 să poată candida la europarlamentare

”Aseară, înainte de a semna protocolul Alianţei 2020 USR PLUS am depus o cerere de înscriere în USR, la filiala Sector 6, unde am fost membru iniţial. Cererea de adeziune a fost acceptată”, a declarat Nicuşor Dan pentru G4Media.ro

El a explicat că a făcut acest gest doar ca să poată semna în mod legal protocolul Alianţei 2020 şi că după ce instanţa şi Biroul Electoral Central va accepta asocierea dintre cele două partide, va demisiona din nou din USR.

”Vreau să ajut cum pot opţiunea asta electorală. Am spus că intrarea mea definitivă în partid se va produce dacă la un anumit moment dat se va reveni asupra poziţionării. Noi în campanie am spus că suntem un partid umbrelă, care se adresează atât progresiştilor, cât şi conservatorilor. Partidul s-a poziţionat progresist, am demisionat. Demisionam şi dacă se poziţiona conservator”, a explicat Nicuşor Dan.

Joi seară, Nicuşor Dan a anunţat că a găsit soluţia care să îi permită să contrasemneze în mod legal protocolul Alianţei USR PLUS şi precizează că face tot ce ţine de el pentru ca o opţiune electorală îmbrăţişată de o parte a populaţiei să poată fi prezentă pe buletinele de vot în 26 mai.

Dacian Cioloş şi Dan Barna au ratat startul pentru alegerile europarlamentare. Alianţa USR-PLUS e la un pas să se destrame chiar înainte de campania electorală. Doar Curtea Supremă mai poate întoarce lucrurile.

