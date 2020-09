Nicuşor Dan: Caracatiţa Firea-Pandele-PSD continuă campania murdară. Mafia imobiliară e disperată că pierde accesul la banii publici şi la autorizaţii ilegale

”Continuă campania murdară a mafiei din Primăria Capitalei. Noile aşa-zise dezvăluiri ale şefei de campanie a candidatului PSD nu arată altceva decât disperarea Caracatiţei Firea-Pandele că, începând de duminică, va fi dezlipită de la banul public al bucureştenilor. Caracatiţa Firea-Pandele-PSD continuă campania murdară. Mafia imobiliară e disperată că va pierde accesul la banii publici şi la autorizaţii ilegale, în urma alegerilor de duminică”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

El afirmă că ”aşa-zisele dezvăluiri ale Danei Budeanu, şefa de campanie a primarului Firea, sunt un fake news”, ”aceste aşa-zise dezvăluiri nu spun nimic şi nu dovedesc nimic”.

”Aşa cum am arătat şi în conferinţa de presă de azi de la 11.30, iată faptele:

• Sunt într-un proces cu privire la transformarea unui spaţiu verde din Capitală în teren pentru proiecte imobiliare.

• Dezvoltatorul imobiliar Cătălin Grigore a solicitat la un moment dat o întâlnire cu mine în legătură cu acest litigiu.

• Am avut o discuţie cu acest om şi i-am spus că eu am dreptate, iar procesul a mers înainte.

• Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat în primă instanţă în defavoarea noastră, dar vom face recurs la Curtea de Apel.

Astfel de mizerii de campanie, tipice pentru PSD, arată frica majoră a caracatiţei Firea-Pandele de a pierde alegerile.

Chem bucureştenii duminică la vot pentru a termina cu această politică urâtă, josnică şi pentru a da jos sistemul corupt de putere Firea-Pandele-PSD”, explică Nicuşor Dan.

ŞTIREA INIŢIALĂ - ”Nu am văzut imaginile, nu pot să confirm ce e acolo, dar vă spun că m-am întâlnit cu domnul Cătălin Grigore, care este un dezvoltator imobiliar din zona de sud a Bucureştiului, mi-a solicitat să ne întâlnim în urma unui litigiu pe care l-am iniţiat. M-am întâlnit cu domnia sa şi i-am spus că eu am dreptate, acest litigiu este în curs, Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat, urmează recursul la Curtea de Apel”, a declarat Nicuşor Dan luni, răspunzând unei întrebări referitoare la imagini prezentate de către creatoarea de modă Dana Budeanu.

”"Sud Rezidenţial. În 2011 fostele sere Berceni trec printr-un PUZ la categoria 'curţi, construcţii'. Până în 2018 pe acest teren s-a construit. În 2018, în aprilie, trece PUZ-ul domnului Nica, şeful Clanului Sportivilor. La opt luni de la aprobarea acestui PUZ, domnul Nicuşor Dan, prin cele două asociaţii ale dânsului, contestă PUZ-ul pe motivul că este spaţiu verde. Nu a contestat PUZ-ul din 2011, a contestat doar PUZ-ul din 2018, bucăţica domnului Nica. S-a dus să salveze un colţişor. Procedura de atac este una perversă, pentru că tu în momentul în care ataci astfel, pierzi sigur. Specialitatea caracatiţei domnului Nicuşor Dan este să piardă în urma unei înţelegeri. Ca să pierzi, tu dai în judecată în aşa fel încât să poţi să pierzi. Din secunda în care tu ataci PUZ-ul, ăia nu mai pot să vândă, dar pot construi în continuare. Ăla trebuie să ajungă la un acord cu tine, pentru că la cartea funciară apare acest litigiu”, a afirmat Dana Budeanu, conform stiripesurse.ro.

"Eu îl întreb pe domnul Nicuşor Dan, pe care îl aveţi pe aceste imagini, împreună cu domnul Cătălin Grigore (Sud Rezidenţial), din momentul în care ai depus această acţiune împotriva PUZ-ului, până în momentul în care te-ai întâlnit cu domnul Cătălin Grigore şi din acel moment până în momentul în care pe 19 august 2020 ai pierdut procesul cu Sud Rezidenţial, cum te-ai înţeles?", mai spune Dana Budeanu.