Nicuşor Dan: Campania e mai mult decât o discuţie despre cine aduce apa caldă, este o luptă de valori. Fetiţei mele să nu i se spună că o panaramă este mare vedetă

„Am spus că această campanie e mai mult decât o discuţie despre cine aduce apă caldă, cât de ridicol poate să sune asta. Este de fapt o campanie despre valori, este o campanie despre demnitate şi este o campanie împotriva imposturii. De când a început campania asta mă tot gândesc cum e posibil totuşi, cum e posibil ca să nu fie evident că o să câştigăm, în condiţiile în care oraşul este în faliment, în care oamenii nu au apă caldă, traficul e sufocat, poluarea e mai mare? Cum e posibil? Şi răspunsul este, dacă ne uităm în istoria recentă, o să vedem că această aberaţie este posibilă când reacţia oamenilor la puterea instalată e disproporţionat de mică, pentru că în anii ‘80 vedeam cu toţii magazinele goale şi ni se spunea la televizor că o ducem foarte bine. Am depus la Primăria Capitalei cele 26.000 de sesizări trimise de cetăţeni în două săptămâni şi am văzut Bucureştiul real – cu gropi, cu mii de locuri în care se aruncă ilegal deşeuri, cu poluare, cu lipsa apei calde, cu toate problemele pe care Bucureştiul le ştie. Şi pe de altă parte avem un uriaş aparat de propagandă care ne spune că Bucureştiul nu a dus-o niciodată mai bine şi niciodată nu a avansat mai mult. De fapt lupta este în nişte oameni care cred în nişte valori şi acest uriaş aparat de propagandă, care acum se bazează pe bani şi înainte de baza pe alte tipuri de forţe. Luptă de valori în care eu vreau ca fetiţei mele să nu i se spună că o panaramă este mare vedetă, da? Şi, din păcate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie”a declarat Nicuşor Dan la un eveniment care a avut loc în zona Teatrului Naţional Bucureşti unde a prezentat priorităţile programului Noul Bucureşti şi soluţiile pe care le propune pentru modernizarea Capitalei.





El a adăugat că este foarte optimist că „o să ieşim victorioşi din această campanie”.





„Deci miza, dincolo de trafic, apă caldă, poluare, şcoli, condiţii de viaţă, este de fapt despre demnitate şi este despre rezistenţa bucureştenilor la nesimţire, la spoială, la impostură. Sunt foarte optimist că o să ieşim victorioşi din această campanie şi că o să fie momentul de început al noului Bucureşti, al unui Bucureşti al demnităţii şi al unui Bucureşti în care oamenii vor fi parte din acest oraş şi mândrii că lucrează pentru construcţia lui”, a conchis Nicuşor Dan.