Negrescu, discuţii cu Paolo Gentiloni, despre relaxarea regulilor privind deficitul bugetar şi finanţarea investiţiilor în domeniul energiei

„Am avut un dialog foarte constructiv cu Comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni, despre efectele economice şi financiare pe care situaţia din Ucraina le are asupra României şi Uniunii Europene. Am detaliat propunerile făcute pentru bugetul european din 2023, la care lucrez în calitate de raportor alternativ, şi am propus crearea unor noi mecanisme de finanţare pentru investiţiile ce trebuie făcute urgent în domeniul energiei şi în zona de agricultură pentru a combate creşterea preţurilor. Am susţinut nevoia de a prelungi relaxarea regulilor privind deficitul bugetar inclusiv pentru anul viitor.

Comisarul European s-a arătat deschis la propunerile făcute precum şi la nevoia de a flexibiliza planurile de redresare din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, pentru a face faţă provocărilor actuale, în mod special pe componenta investiţională. Comisarul Gentiloni urmează să vină la finalul acestei luni în România pentru a discuta aceste aspecte cu autorităţile din România”, a declarat eurodeputatul social democrat, Victor Negrescu.

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc zilele acestea la Versailles pentru a discuta despre măsurile ce trebuie adoptate la nivel european în contextul crizei din Ucraina. Printre propuneri se numără flexibilizarea planurilor de redresare şi rezilienţă şi construirea unor noi fonduri de investiţii europene pe componentele de energie, apărare şi refugiaţi.