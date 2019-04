Încă o rundă eşuată de negocieri pentru şefia Parchetului European. Discuţiile ar putea fi reluate abia după europarlamentare

„Negocierile dintre Parlamentul European şi Consiliul uniunii Europene privind poziţia de procuror-şef european programate pentru astăzi nu vor avea loc. Parlamentul European are o poziţie extrem de clară, stabilită ca urmare a unei audieri publice şi ca urmare a două rânduri de voturi în două comisii de specialitate. Nu are sens să purtăm negocieri atât timp cât Consiliul UE nu este flexibil. Candidatul susţinut de Parlamentul European are toate argumentele în favoarea sa: a fost situată pe primul loc în urma evaluării făcute de comitetul european de experţi independenţi, a devenit candidatul oficial al Parlamentului European ca urmare a unei audieri publice şi a două rânduri de voturi transparente în cele două comisii de specialitate, are sprijinul transpartinic venit din mai multe instituţii europene şi are opoziţia oamenilor certaţi cu legea. Cu cât oamenii certaţi cu legea se opun mai mult, cu atât lumea democrată e mai puternic convinsă că este candidatul potrivit”, a scris, miercuri, pe Facebook, Siegfried Muresan.

Eurodeputatul susţine că negocierile se vor relua „când Consiliul va arăta flexibilitate”.„Menţionez că joi, 18 aprilie, Parlamentul European îşi sistează activitatea, urmând perioada de campanie electorală. Dacă Consiliul nu vine la masa negocierilor până pe 18 aprilie atunci negocierile se vor relua după alegerile europarlamentare. Estimez că, după alegerile europarlamentare, prioritatea politică a Guvernului Franţei va fi alta, nu cea de a obţine funcţia de procuror-şef european. Ca atare, candidatul român va fi într-o poziţie mai bună după alegeri”, a mai scris Mureşan.

Până acum au existat trei runde de negocieri şi, după fiecare dintre acestea, părţile implicate şi-au reafirmat susţinerea pentru candidaţii preferaţi. În timp ce Parlamentul European o susţine pe Laura Codruţa Kovesi, Consiliul UE îl susţine pe reprezentantul Franţei, Francois Bohnert.

