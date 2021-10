Moşteanu: Dacă PNL vrea refacerea coaliţiei, dar consideră că nu are alt om bun de premier în afară de Cîţu, avem noi - Cioloş, Barna, Ghinea sau Drulă

„Guvernarea se face cu voturi în Parlament, nu cu încordări de muschi la televizor. Aritmetica parlamentară e simplă şi în acest moment sunt două variante mari şi late pentru ieşirea din criza politică”, scrie liderul deputaţilor USR pe Facebook.

Potrivit deputatului, USR PLUS are propuneri de premier, ăn cazul în care PNL „consideră că nu are alt om bun de premier„

„Varianta 1 - pe care noi o susţinem - refacerea coaliţiei USR - PNL - UDMR cu un nou premier, cu un calendar de reforme, cu un nou acord de coaliţie. PNL are mulţi politicieni experimentaţi şi respectaţi care ar putea conduce un guvern de coaliţie şi le dau eu câteva exemple - Ilie Bolojan, Ludovic Orban, Emil Boc, Dan Motreanu. Dacă PNL vrea refacerea coaliţiei dar consideră că nu are alt om bun de premier în afară de Cîţu, avem noi premier - Dacian Cioloş, Dan Barna, Cristian Ghinea sau Cătălin Drulă”, a explicat Moşteanu.

Liderul a explicat că cea de-a doua variantă este cea a unui USL 2.0.

„Varianta 2 - guvern PNL - PSD cu premier Cîţu. USL 2.0. Prietenie pe împărţit bugete publice şi funcţii.