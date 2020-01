Moise Guran, în 2015: Nu detest nimic mai mult decât un jurnalist care îşi abandonează meseria pentru politică

„Inainte sa apara orice fel de sondaje secrete, facute de nu stiu cine, va spun doar atat: nu detest nimic mai mult decat detest un jurnalist care isi abandoneaza meseria pentru a intra in politica.



E o indecenta in sine fata de ea (de meserie), fata de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri in meseria lor de baza) dar este si o tradare fata de public.



Daca esti jurnalist si vrei sa candidezi undeva, mai bine iei o pauza, cativa ani, sa nu te mai asocieze lumea cu ceea ce ai facut inainte”, scria pe Facebook Moise Guran în octombrie 2015, perioadă în care se vehicula că Robert Turcescu s-ar putea înscrie în PMP.