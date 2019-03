Mihai Tudose, despre afirmaţiile lui Codrin Ştefănescu: Are bau-baul sub pat. Unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici

„Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici. Se recomandă şi în tratatele de medicină. Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine să nu-i contrazici. Eventual le recomanzi să taie picioarele de la pat ca să stea patul lipit de podea să nu mai aibă loc bau-baul acolo”, a declarat Mihai Tudose.





Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat, duminică, la Braşov, la o întâlnire cu oamenii aflaţi în Piaţa Sfatului, că PSD este singurul partid românesc, care nu este finanţat din străinătate şi „format din oameni normali”.





„Nu uitaţi că PSD este singurul partid românesc, nu e finanţat din străinătate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalţi”, le-a spus celor prezenţi la evenimentul din Piaţa Sfatului secretarul general al PSD.



Codrin Ştefănescu le-a cerut oamenilor aflaţi în Piaţa Sfatului din Braşov că „anul ăsta ne batem pentru România, nu pentru altceva, pentru noi, pentru urmaşii noştri şi singurul partid care-i poate învinge pe ăştia cu sistemul lor toxic este PSD”.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: