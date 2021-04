Mihai Chirica: Mă simt într-un grav pericol şi sper ca Justiţia să nu se facă în cabinetele de partid

"Mă simt într-un grav pericol şi sper ca Justiţia să nu se facă în cabinetele de partid. Sper ca celelalte instituţii ale statului să asculte şi să facă să se vadă adevărul. Nu pot suporta acest lucru. Iaşiul are o agendă externă, Iaşiul are un proiect pentru Basarabia. Mă simt într-un mare pericol. Nu cer sprijin politic, nici măcar de la PNL, cu toate că am avertizat că presiunea la Iaşi creşte. Nu ţin să fac justiţie televizată, dar pare puţin anapoda. Rog să se facă justiţie. Dacă am greşit, vreau să plătesc public. Să mi se spună unde am greşit şi atunci voi ieşi cu demisia în public”, a afirmat Mihai Chirica, într-o declaraţie făcută în sediul Primăriei Iaşi.

Edilul ieşean a recunoscut că este unul dintre cele mai grele momente din viaţa sa.

"După aproape şase ani în calitate de primar am ajuns la o situaţie în care mă simt lipsit de apărare.Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă depăşeşte pentru mine nivelul de aşteptare pe care îl am de la un stat ce se doreşte integrat cu adevărat în Uniunea Europeană. Am suportat multe. Au fost şi apostrofări, chiar şi nedreptăţi, dar şi lucruri pe care le-am făcut mai puţin bine, greşit”, a declarat primarul Iaşiului.

Mihai Chirica a susţinut că în şase ani nu a semnat niciun document care să nu fie acoperit de legalitate.

"N-am cerut nimănui să semneze, să creeze şi să emită un document legat de orice. În şase ani de administraţie nu am luat nimănui niciun drept. Am cerut un singur lucru: respect pentru cel care te plăteşte. Şi cel care te plăteşte sunteţi voi, ieşenii. Mă aflu într-o situaţie în care nici nu mi-aş fi imaginat. Lucrurile au degenerat. Îmi slăbeşte încrederea în Justiţie în mod radical. Nu am favorizat, nu am încercat să aduc în beneficiul propriu sau al altor persoane lucruri care nu sunt legale. Nu merită ieşenii să se întâmple acest lucru”, a spus primarul Iaşiului.

Mihai Chirica a precizat că speţa în care se află este grea, pentru că vorbeşte despre "o încadrare într-un act de crimă organizată”.

"E mai mult decât pot înţelege eu. E ca şi cum s-ar face trafic de arme, de stupefiante, de prostituţie sau altemari rele ale acestui pământ. Nu merită primarul Iaşiului să se întâmple acest lucru”, a mai declarat Mihai Chirica.

Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, a anunţat, miercuri, că se autosuspendă din fruntea filialei municipale a PNL, pe fondul problemelor sale din justiţie, el precizând că timpul va arăta că acuzaţiile lansate împotriva sa nu sunt adevărate.

Un număr de 15 persoane, între care primarul Iaşiului, fostul arhitect-şef al oraşului şi patronul unui ziar local, sunt urmărite penal în dosarul privind concesionarea unui teren al Primăriei Iaşi.

Edilul Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizării, anchetatorii având indicii că primarul ar fi avut cunoştinţă despre faptul că un teren situat în zona Sărărie din municipiu face obiectul unor tranzacţii dubioase.

Mihai Chirica a fost trimis în judecată şi într-un alt dosar DNA care vizează achiziţionarea unor autoturisme de către Primăria Iaşi.