Marile surprize de la locale. De la înfrângerea lui Oprişan la victoria lui Piedone

1. Baronul PSD Marian Oprişan a pierdut şefia CJ Vrancea în faţa senatorului PNL Cătălin Toma. Marian Oprişan a condus Vrancea în ultimii 25 de ani din postura de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.



2. Gabriel Pleşa, candidatul USR PLUS, a câştigat Primăria Alba Iulia, fief liberal în ultmii 25 de ani. Pleşa a fost viceprimar PNL, însă a intrat în conflict cu Mircea Hava, fostul primar liberal al oraşului, în prezent europarlamentar. Hava l-a susţinut pe Paul Voicu, pierzător.



3. Dominic Fritz, cetăţean german, a câştigat Primăria Timişoara din partea USR PLUS. Nicolae Robu, primarul PNL ales în 2012, avea un avans de 10 procente la încpeutul campaniei, însă a terminat învins.



4. Allen Coliban (USR PLUS) l-a învins, la Braşov, pe primarul PNL George Scripcaru, care conduce oraşul din 2004.



5. Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu l-a învins, la Bacău, pe Ciprian Necula, primarul în funcţie ales în 2016 pe listele PSD, care a trecut apoi la ProRomânia.



6. Cristian Popescu Piedone, candidatul PPUSL (partidul lui Dan Voiculescu), a câştigat Sectorul 5, deşi e condamnat în primă instanţă la 8 ani şi jumătate de închisoare cu executare în dosarul Colectiv. Piedone, fost primar al Sectorului 4 timp de două mandate, a concurat cu Daniel Florea (PSD), Cristian Băcanu (PNL) şi Marian Vanghelie, fost primar al sectorului timp de 15 ani.



7. Radu Mihaiu, candidatul susţinut de USR PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 2, a reuşit o victorie spectaculoasă în faţa candidaţilor de stânga Dan Cristian Popescu (PSD) şi Neculai Onţanu (ADER).



8. Candidatul USR PLUS Elena Lasconi, fosta vedetă ProTv, a învins PSD la Câmpulung Muscel.