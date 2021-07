Luptă în doi pentru şefia USR-PLUS. Cum sunt împărţite filialele

Într-un mod jovial, imediat după ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, Dacian Cioloş şi-a anunţat candidatura la şefia USR-PLUS, deşi în urmă cu o lună şi jumătate îi propusese lui Dan Barna ca niciunul dintre co-preşedinţi să nu intre în cursa pentru prima funcţie din partid. „O să candidez, alături de Dan Barna. Sper să mai fie şi alţi candidaţi, pentru că asta înseamnă un partid viu”, a declarat Cioloş, în faţa Palatului Cotroceni, în timp ce partenerul său de alianţă, Dan Barna, se uita surprins la modul cum a făcut anunţul liderul eurodeputaţilor Renew Europe.

Raportul de forţe în urma încheierii alegerilor interne arată că USR-PLUS domină birourile de conducere a 30 de organizaţii din întreaga ţară, aşadar ar avea sub control două treimi dintre filiale. Potrivit unor surse politice din conducerea formaţiunii, filialele care sunt controlate de USR sunt Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Satu-Mare, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Timiş, Suceava, Teleorman, Sibiu şi Mureş.

În unele filiale, USR controlează absolut toţi delegaţii pentru congresul din toamnă, cum este cazul Bacăului. De asemenea, control cvasitotal asupra delegaţilor mai există la Alba, Bihor, Braşov, Constanţa, Ilfov sau Sibiu, susţin surse politice din USR. De exemplu, în Sibiu, candidatul susţinut de Dan Barna a pierdut cursa pentru şefia judeţului, dar din cei 33 de delegaţi pentru congres, USR şi-a adjudecat 28, în timp ce PLUS doar cinci.

Pe de altă parte, aripa PLUS are doar jumătate din numărul organizaţiilor controlate de USR, însă printre acestea sunt două filiale foarte puternice: Bucureştiul şi Clujul, care vor avea număr mare de delegaţi la congres. În Bucureşti, condus în urma alegerilor de Vlad Voiculescu (fost ministru al Sănătăţii), cei din PLUS şi-au adjudecat pe lângă organizaţia-mamă şi şefiile a patru sectoare (2, 3, 4 şi 6).

Barna, avantajat de funcţie

Dacian Cioloş va avea de recuperat, prin propria campanie, delegaţii pentru congres. „Cioloş este mai cunoscut şi are o anumită istorie faţă de Barna. Are deschidere externă. Însă e greu de crezut că Dacian Cioloş are cum să câştige în USR, pentru simplul fapt că este la Bruxelles. Este complet aiurea să fii europarlamentar şi şef de partid. Ca şef de partid trebuie sa fii toată ziua în teritoriu”, a declarat pentru „Adevărul” sociologul Alfred Bulai.

De altfel, Bulai a subliniat că Barna a devenit omul de legătură între aleşii USR-PLUS şi Guvern, el fiind politicianul care rezolvă eventualele probleme: „Barna este singurul care rezolvă probleme, şi la USR, şi la PLUS, pentru că e vicepremier. Cu europarlamentarul nu ai nicio problemă de rezolvat, cu Guvernul, da. Din punctul ăsta de vedere are mai multe atuuri Barna, chiar dacă nu este liderul care să fie foarte dorit de partid sau de electorat”, a subliniat sociologul, care a punctat faptul că, totuşi, s-ar putea să existe în continuare o înţelegere pe cine să fie propunere de premier şi cine de preşedinte în 2024.

Toamna congreselor în Coaliţie

Toate partidele din Coaliţie au congrese pentru a-şi alege noile conduceri. Sezonul e deschis de UDMR, care va avea lucrările Congresului la Sângeorgiu de Mureş, pe 17 septembrie. La rând urmează liberalii, pe 25 septembrie fiind la Bucureşti evenimentul la care vor participa 5.000 de delegaţi din toată ţara. Perioada congreselor este încheiată de USR-PLUS, prin chemarea la vot din 2 octombrie, pentru ca în sfârşit formaţiunea să aibă un singur preşedinte.