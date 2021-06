Ludovic Orban, despre relaţia cu Klaus Iohannis: În 2014 mi-am retras candidatura la şefia PNL în favoarea lui, deşi aveam de departe prima şansă

”Puţină lume ştie, dar în 2014, după demisia lui Crin Antonescu de la şefia PNL în urma alegerilor europarlaramentare, mi-am anunţat candidatura la preşedinţia PNL şi aveam de departe prima şansă. Domnul Iohannis a cerut derogare la Delegaţia Permanentă pentru a candida. L-am întrebat dacă vrea să candideze la preşedinţia PNL, mi-am retras candidatura, explicând că preşedintele ales de PNL trebuie să aibă principala calitate de a avea şanse să câştige prezidenţialele. Ştiam că dl Iohannis e cel mai potrivit. Practic, eu m-am retras şi l-am lăsat să candideze, şi apoi l-am susţinut la şefia PNL, pentru că dl Antonescu a revenit şi a vrut să candideze şi el”, a spus Ludovic Orban când a fost întrebat de reporteri despre relaţia cu preşedintele.

”Sunt preşedintele PNL de patru ani, în această perioadă am avut un parteneriat cu preşedintele Iohannis care a funcţionat aproape fără cusur. Împreună am făcut lucruri importante pentru România atât pe plan intern, cât şi pe plan extern şi european. Am o relaţie cu preşedintele care poate fi evaluată de oricine”, a mai spus Orban într-o declaraţie de presă la Parlament.

Şeful PNL a refuzat să comenteze acuzaţiile lui Florin Cîţu, care se arătase deranjat de faptul că Orban nu a întrerupt discursul de miercuri din Parlament al Dianei Şoşoacă. „Refuz să mai dialoghez, să comentez declaraţiile colegului meu Florin Cîţu. Ştiţi ce s-a întâmplat acolo, ce i s-a întâmplat colegului meu chestor. Nu pot să-i spun senator, personaj sinistru. Comportament care contravine total bunului simţ”.