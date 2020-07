Liderul USR Giurgiu a demisionat. Acuză că filiala a fost capturată „de un grup de interese fidel filierei Barna-Ghinea” care va face alianţă cu PSD pe plan local

”Astazi am incheiat capitolul USR Giurgiu al carui presedinte judetean am fost timp de 8 luni.

USR Giurgiu a fost capturat de un grup de interese fidel filierei Barna-Ghinea printr-un mod nelegal ,nestatutar si abuziv. Astfel presedintele partidului a dispus printr-o decizie care nu a fost supusa votului in Biroul National si neconforma cu statutul USR numirea ca presedinte a organizatiei judetene Giurgiu a domnului Ciprian Ionut Alexandru,angajat la Secretariatului General si presedinte al organizatei locale Ogrezeni aflat in incompatibilitate de functii conform statutului. Aceasta decizie a fost luata cu incalcarea autonomiei celor 24 filiale locale ale USR Giurgiu care programasera alegeri democratice intrucat rezultatul votului nu ar fi fost favorabil acestei grupari care a preluat in moduri similar si alte filiale locale pentru a-si pune in functii oamenii fideli gata sa voteze in Comitetul Politic si Congres o fuziune cu Plusul lui Ciolos fara conditii. Fosta conducere a USR Giurgiu a fost suspendata pe perioada cuprinsa intre 3-12 luni printr-un vot politic fara o motivare statutara,fara temei de drept si fara drept de aparare pentru a-i impiedica sa candideze la urmatoarele alegeri.

Desi membrii USR Giurgiu au strans in strada semnaturi pentru campania Fara Penali in functii publice conducerea actuala a partidului dovedeste clementa pentru cazurile de deturnare de fonduri publice de la Giurgiu promovand astfel candidati aflati in cercetare penala pentru aceste fapte la posturi de demnitate publica.

Astfel cu ocazia alegerilor Europarlamentare din 2019 s-a constatat faptul ca fostul presedinte Andronache impreuna cu actualul presedinte Ciprian Alexandru si directorul financiar Malureanu au facturat si decontat servicii fictive filialei USR Giurgiu urmand a fi rambursate de catre AEP. Aceste fapte se afla in cercetarea Politiei Giurgiu fiind deschis un dosar penal. Acest mic amanunt nu conteaza pentru echipa Barna-Ghinea Ciprian Alexandru fiind promovat pentru functia de candidat la presedentia Consiliului judetean Giurgiu.In aceeasi formula Liviu Malureanu, directorul financiar care a avizat subinchirierea sediilor USR catre Parlamentari lucru interzis de lege cat si inchirierea sediului USR Giurgiu de la fostul presedinte Andronache aflat in vadit conflict de interese este rasplatiit oferindu-i-se candidatura la presedentia Consiliului judetean Vrancea.

Desi orientarea politica declarata a partidului este de centru dreapta cat si faptul ca multe filiale au optat pentru aliante cu PNL Giurgiu impotriva adversarului natural PSD gruparea care a preluat conducerea a suspendat candidatii posibilelor aliante cu PNLul si propune presedintilor de filale aliante locale cu organizatiile PSD din teritoriu.

Toate aceste motive ma fac sa nu ma mai regasesc in randurile acestei organizatii captiva unui grup de interese care nu reprezinta nici pe departe interesul giurgiuvenilor si nu va produce schimbarea clasei politice”, a scris Mircea Poe pe Facebook.