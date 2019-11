Liviu Voiculescu, liderul PNL OLT: Nu ne luptăm doar cu PSD, ne luptăm cu un sistem bazat pe pile şi incompetenţă

Deşi a trâmbiţat sus şi tare că a căştigat alegerile în judeţul Olt, baronul PSD Paul Stănescu nu are motive de laudă, în condiţiile în care liberalii l-au bătut în Slatina şi îi suflă în ceafă la numărul total de voturi din judeţ. Liderul PNL Olt, Liviu Voiculescu, susţine că rezultatul foarte bun obţinut într-un judeţ controlat de baronul PSD Paul Stănescu e datorat colaborării bune între cei din actuala conducere liberală. „Am reuşit acest rezultat prin multă muncă şi prin implicarea colegilor. Avem o echipă unită, în care sunt oameni de încredere. La europarlamentare am obţinut 25%, iar la aceste alegeri am reuşit să urcăm până la 47%. Este cel mai mare rezultat de organizaţia noastră la alegeri. Cred că oamenii din judeţ au avut încredere în noi şi candidatul nostru, pentru că altfel nu ne acordau voturile lor”, a declarat Voiculescu.

Preşedintele PNL a răspuns şi acuzaţiilor venite dinspre PSD, după ce liderul social-democrat a susţinut că reprezentantul liberal ar fi vrut o înţelegere cu el pentru voturi. „Nici vorbă de aşa ceva. PSD e campion la strategii ca aceasta, la manipulare. Noi nu ne luptăm aici doar cu un partid, cu PSD. Noi ne luptăm cu un sistem bazat pe pile. PSD-iştii au cerut liste pentru a îndemna oamenii să meargă la vot, mai ales în rândurile funcţionarilor publici unde au fost presiuni. Nu cred că exagerez dacă spun că în Olt este un sistem represiv. Ne punem acum întrebarea: de ce vin acum aceste acuzaţii? Eu consider că e o strategie pentru că văd că încep să aibă probleme şi aici”, a completat Voiculescu. De altfel, diferenţa la nivel judeţean a fost de aproape 15.000 de voturi, iar oraşul Slatina a fost câştigat de PNL la aceste prezidenţiale, cu aproape 3000 de voturi peste PSD.

Voiculescu a vorbit şi de presiunile puse de PSD la nivel de instituţii. „Au fost mari presiuni. După cum am spus, au fost cerute liste, au fost urmăriţi funcţionarii publici, asistaţii social au fost chemaţi să vină cu buletinele pentru a verifica dacă au timbrul de la votare. E incredibil cum s-au comportat unii. A mai fost şi o situaţie pe care aş vrea să o menţionez. Directorul Spitalului Judeţean a scos peste o sută de pacienţi să meargă să voteze, o parte din ei mergând doar în pijamale. De ce s-a întâmplat asta? Pacienţii au făcut cereri pentru urna mobilă, dar nu le-au fost aprobate. Când aceştia au protestat, conducerea de acolo a trebuit să găsească o soluţie pentru a vota. Aşa că au fost duşi la secţii. A fost ceva ireal”.

Liberalul a subliniat faptul că a luat şi măsuri după ce a apărut situaţia de la vot. „Da, am apelat 112, am informat ce se întâmplă. Din câte am înţeles s-a deschis sau urmează să se deschidă un dosar penal. De asemenea, am anunţat situaţia şi la Ministerul Sănătăţii şi probabil că vor fi făcute verificări şi de aceştia, pentru că e grav ce s-a întâmplat”, a subliniat Voiculescu, punctând faptul că PNL are acum doar zece primari, în timp ce PSD are în jur de 90.