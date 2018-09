Liberalii solicită din nou chemarea premierului Dăncilă în Parlament. PNL  depune moţiuni simple împotriva lui Daea şi a lui Teodorovici

”Am luat decizia să depunem o moţiune împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scăparea de sub control a pestei porcine. După refuzul majorităţii parlamentare de a constitui Comisia de anchetă care să analizeze clar cine sunt responsabili pentru scăparea de sub control a pestei porcine, am luat decizia să apelăm la această pârghie parlamentară, pârghia moţiunii împotriva ministrului Agriculturii, pentru a arăta clar opiniei publice faptul că autorităţile din România nu au făcut nimic din ceea ce ar fi trebuit să facă pentru a preveni pesta porcină, iar România este singura ţară din Uniunea Europeană în care pesta porcină a fost scăpată de sub control”, a declarat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a precizat că o altă moţiune simplă îl va viza pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, ”în special pentru dezastrul pe care l-a provocat în finanţele publice locale, pentru faptul că a refuzat să respecte Legea bugetului de stat, a refuzat să respecte angajamentele anterioare ale Guvernului în privinţa bugetelor locale, lăsând un număr extrem de important de autorităţi locale fără resursele financiare necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor blocând proiectele de investiţii”.

”De asemenea, am discutat şi am decis să declanşăm o serie de audieri atât a ministrului Agriculturii, cât şi a ministrului Transporturilor. În cazul în care aţi urmărit evenimentele de la sfârşitul săptămânii, inclusiv comisarul european care reprezintă România a spus clar că Ministerul Transporturilor nu are capacitatea de a asigura absorbţia Fondurilor Europene. Niciun proiect nou nu este început, suntem spre finalul celui de al cincilea an al exerciţiului financiar bugetar 2014-2020 şi Ministerul Transporturilor nu a reuşit să înceapă niciun mare proiect nou de infrastructură, punând în pericol extrem de mare capacitatea României de a utiliza bani europeni pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport de care România are nevoie ca de aer. Niciun tronson de autostradă nu este început, niciun tronson de cale ferată nou nu este început, ce să mai vorbim de lucrările de asigurare a navigabilităţii Dunării, care sunt lăsate pe post de cenuşăreasă şi abandonate complet, iar în timpul asta Guvernul inventează parteneriate public privat pe tronsoane de autostradă pe care are dreptul să le finanţeze prin intermediul Fondurilor Europene”, a mai declarat liderul PNL.