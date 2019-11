PNL anunţă că Iohannis nu merge la dezbateri cu Dăncilă: O confruntare nu îşi are rostul pentru că nu ar aduce nimic în plus

„Preşedintele nu se teme de confruntare. Cei doi candidaţi sunt cunoscuţi, activitatea lor politică şi punctele de vedere sunt cunoscute. Nu cred că este nimic de clarificat. Cetăţenii cunosc foarte bine care au fost poziţiile politice ale celor doi candidaţi şi o confruntare nu ar aduce nimic în plus, din punctul de vedere al nostru, al echipei de campanie“, a declarat Motreanu.





”Mergem pe aceeaşi strategie ca la primul tur – un şir de întâlniri cu organizaţiile şi cetăţenii”, a declarat Dan Motreanu, la finalul şedinţei cu liderii partidului şi candidatul Klaus Iohannis.







Acesta a spus că nu va exista un miting în Bucureşti, ci întâlniri cu liberalii şi cetăţenii în ţară.

”Din 47 de judeţe, punând şi sectoarele Bucureştiului, am câştigat 37 şi sperăm că vom câştiga 40”, a adăugat acesta.

Acesta a precizat că democraţia înseamnă, în primul rând, întâlnirea directă cu cetăţenii şi a subliniat că bătălia cu PSD este una foarte grea şi îi aşteaptă pe români la urne în turul II, care va avea loc pe 24 noiembrie.



Întrebat ce probleme au identificat după primul tur, Motreanu a explicat: ”O mică demobilizare a electorilor noştri având în vedere că domnul Klaus Iohannis se afla într-o poziţie foarte bună şi electorii noştri au spus că lucrurile sunt deja tranşate. Ceea ce nu este aşa. Bătălia cu PSD este foarte grea, foarte dificilă şi-i aşteptăm pe toţi românii care vor să aibă o altă guvernare în România să vină alături de noi”.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni seară că el preferă să se concentreze pe întâlnirile cu alegătorii în momentul în care a fost întrebat dacă va merge la o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Apelurile candidatului PSD privind organizarea dezbaterilor au fost considerate „manevre”.

Am făcut azi primele analize şi vom continua în şedinţa de campanie. Vreau să subliniez două lucruri: noua legislaţie privind votul în diasporă, pe care am solicitat-o imperativ, a fost foarte importantă. Am avut un record de participare. Nu s-a mai stat la coadă, oamenii n-au mai pierdut vremea la secţiile de votare. Le mulţumesc românilor din diaspora pentru participarea masivă”, a declarat Klaus Iohannis.

Ulterior, şeful statului a lansat un atac la adresa Vioricăi Dăncilă. „Vedeţi că PSD încearcă tot felul de manevre şi vreau să cer românilor maximă vigilenţă când e vorba de PSD. Nu înseamnă să ne temem, ci să fim foarte atenţi şi să mergem la vot. Ar fi păcat să repetăm greşeala din 2016 când prin absenteism a fost adus la putere PSD. Am avut nevoie de aproape 3 ani până când i-am alungat de la putere, după ce una a promis şi alta a făcut. PSD a vrut să-şi subjuge statul”, a completat Iohannis.

Întrebat dacă va merge la vreo dezbatere cu Viorica Dăncilă, Klaus Iohannis a precizat:

„Vedeţi, încearcă PSD să atragă atenţia prin tot felul de manevre. Urmează să discut cu colegii. Eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi.”

Coordonatoarea campaniei Vioricăi Dăncilă, Lia Olguţa Vasilescu, i-a trimis o scrisoare lui Dan Motreanu, şeful campaniei lui Klaus Iohannis, în care îi cere acestuia să cadă de acord cu preşedintele în exerciţiu pe tema organizării a două dezbateri între candidaţii rămaşi în cursă.