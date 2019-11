Iohannis: Realizările pesediste, linii trase pe hârtie; aşa fac ei promisiuni – trag o linie colorată pe hartă şi consideră că este o mare realizare

Iohannis le-a spus, vineri, liberalilor prezenţi la o reuniune electorală la Râmnicu Vâlcea, că guvernarea PSD a fost aproape să deraieze România de la cursul euro-atlantic şi aproape să pună cizma pe justiţie.„A trecut ca prin minune moţiunea de cenzură şi a fost dat jos în modul cel mai democratic posibil acea guvernare toxică, o guvernare care a fost atât de aproape să deraieze România de la cursul euro-atlantic, a fost atât de aproape de a pune mâna sau ca să spun mai exact de a pune cizma PSD-istă pe justiţie. Iar după aceea parcă ne-am mişcat într-o zonă din ce în ce mai interesantă, când la prima prezentare în Parlament a trecut guvernul liberal Ludovic I”, a declarat Iohannis.Şeful statului a precizat că în cei 30 de ani scurşi de la Revoluţia PSD a făcut mult rău României, ţara putând să se dezvoltate mult mai bine fără guvernările social-democrate.„Acuma după atâtea reuşite pentru care vă felicit că aţi contribuit substanţial, în campanie se mai găsesc unii care întreabă domnule, acuma, Ok, aţi trecut moţiunea, v-aţi instalat guvernul ce mai tot vorbiţi despre PSD. Dragii mei, trebuie, trebuie fiindcă acest PSD, din păcate, a condus România în cei mai mulţi dintre cei 30 de ani de tranziţie de după Revoluţie şi în aceşti 30 de ani PSD a făcut mult rău României. Fără PSD România ar fi fost în aceşti 30 de ani mult mai departe, s-ar fi dezvoltat mult, mult mai bine, nu ar fi trebuit să plece 4 milioane de români în străinătate, poate majoritatea dintre ei şi-ar fi găsit un rost aici acasă, nu am fi trebuit să vorbim din nou şi din nou şi din nou de atâţia ani despre faptul că noi ne dorim autostrăzi în România”, a explicat preşedintele.Iohannis a mai spus că realizările PSD sunt linii colorate pe hărţi.„Foarte bine faceţi că aţi menţionat autostrada Sibiu-Piteşti, este una din promisiunile făcute de mulţi ani, promisiune făcută de PSD, aşa cum fac ei promisiuni, trag o linie colorată pe hartă şi consideră că este o mare realizare. Astea sunt realizările PSD-iste, linii colorate pe hărţi. (…) Au venit în 2016 aceşti PSD-işti şi au povestit tot felul de lucruri care de care mai frumoase, de exemplu, povestea cu spitalele regionale, deja antologică şi ştiţi ce, acum două luni de zile fosta doamnă ministru, vă imaginaţi ce a spus, că au început să facă studiile de fezabilitate, adică au scris primele hârtii, probabil tot colorate”, a mai declarat preşedintele.Iohannis a mai acuzat PSD că a vrut să acapareze sistemul de Justiţie, să-l politizeze.„Toate acestea au culminat cu atacul asupra Justiţiei. PSD-iştii au vrut să frângă calea democratică a României, au vrut să acapareze întreg sistemul de Justiţie să îl politizează şi culmea culmilor au finalizat cu un atac fizic, nu la figurat asupra românilor în acel 10 august în Bucureşti. Mare, mare ruşine. Şi de asta dragii mei noi, voi, Partidul Naţional Liberal şi cu mine, am luat partea românilor şi am oprit efectiv toate aceste prostii” , a mai declarat Iohannis la reuniunea electorală de la Vâlcea.În final, şeful statului i-a îndemnat pe români să meargă în număr cât mai mare la vot.