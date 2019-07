Iohannis, discurs la Ambasada SUA: Puterea unui guvern nu stă într-o singură persoană sau grup privilegiat

„Acum 243 de ani, prin Declaraţia de Intependenţă SUA au creat un document care înglobează valorile cele mai profunde ale civilizaţiei vestice.inclusiv că puterea unui guvern nu stă într-un singur privilegiat. Scopul Guvernului este să protejeze drepturile poporului. E dreptul şi datoria poporului să-i tragă la răspundere pe cei de la guvernare dacă nu se conformează datoriilor faţă de care au fost încredinţaţi”, a declarat Klaus Iohannis.





Discursul integral al preşedintelui:





În discursul său de la ambasada SUA, Klaus Iohannis a salutat împlinirea a 50 de ani de la prima aselenizare pe Lună şi a subliniat că prin Declaraţia de Independenţă SUA a înglobat valorile „cele mai profunde ale civilizaţiei noastre”.„Principiile incluse în Declaraţia de Independenţă fundamentează şi astăzi cultura noastră de valori. Aceste idei - democraţie liberală, libertate politică şi economică, stat de drept, separaţia puterilor - continuă să ne alimenteze încrederea într-un viitor comun tot mai bun.Aceleaşi valori fundamentale au stat la baza marilor construcţii politice rezultate din confruntarea dintre libertate şi totalitarism în secolul XX: Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană – organizaţii pentru succesul cărora rolul Statelor Unite a fost şi rămâne de importanţă singulară şi care, la rândul lor, au un aport nemijlocit la securitatea şi prosperitatea Statelor Unite ale Americii.Salut faptul că aniversarea de astăzi este plasată şi sub semnul misiunii Apollo 11, care la 20 iulie 1969 înfăptuia un vis al întregii omeniri şi depăşea orice bariere cunoscute până atunci. După o jumătate de secol, trebuie remarcată o dată în plus această reuşită istorică a naţiunii americane şi a umanităţii, care continuă să fascineze şi să inspire.Acum 30 de ani, după înlăturarea totalitarismului comunist, România s-a reconectat politic şi economic la familia occidentală ca apoi să devină membru al Alianţei Nord-Atlantice, al Uniunii Europene, precum şi partener strategic puternic al Statelor Unite.Sprijinul Statelor Unite pentru eliberarea naţiunilor captive ale Europei, izolate în spatele Cortinei de Fier, şi asistenţa oferită în vederea reintegrării în comunitatea transatlantică a fost crucial. Domnule Ambasador Klemm, România nu va uita niciodată acest sprijin!Alături de prietenii şi partenerii noştri americani şi europeni, naţiunea română contribuie acum concret şi relevant la consolidarea securităţii şi prosperităţii comunităţii transatlantice.Recent, cu ocazia alegerilor europene şi a referendumului privind justiţia pe care l-am convocat pe 26 mai, românii au dat un vot covârşitor pro-european şi în sprijinul consolidării statului de drept, respingând fără echivoc populismul şi discursul anti-european şi anti-justiţie. Cetăţenii României au arătat, o dată în plus, că avem o societate matură şi că îşi doresc o ţară puternică şi sănătoasă, cu un sistem de justiţie curat şi independent, în deplină consonanţă cu statutul de partener strategic al Statelor Unite şi de stat membru al Uniunii Europene şi al NATO.Prioritatea strategică a României este şi va rămâne o relaţie transatlantică puternică. O cooperare transatlantică solidă este cea mai sigură garanţie că vom putea gestiona cu succes provocările viitorului şi influenţa pozitiv dezvoltările pe plan global. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, încheiată recent cu succes de ţara noastră, a reprezentat inclusiv o contribuţie la consolidarea unei relaţii transatlantice bazate pe respect reciproc, promovarea valorilor comune şi avansarea intereselor care conectează indisolubil Uniunea Europeană de partenerul său global, Statele Unite ale Americii.Veţi găsi mereu în România un aliat şi un prieten de încredere, o voce puternică în favoarea cooperării strânse dintre America şi Europa! Vă asigur că ţara mea şi eu personal păstrăm aceeaşi determinare pentru aprofundarea şi dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite!Urez La mulţi ani! Statelor Unite ale Americii! Happy 4th of July! Happy Independence Day!”, a afirmat preşedintele României.

