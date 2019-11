VIDEO Iohannis: Dăncilă, o megadezamăgire. Victor Ponta a fost un politician rezonabil în comparaţie cu ea

UPDATE Klaus Iohannis: Daţi-mi voie să spun că sunt foarte mulţumit de alegeri şi le mulţumesc românilor că au venit în mare număr. O mulţumire specială diasporei care s-a mobilizat în mod exemplar. De 30 de ani PSD e o piedică împotriva României, iar în ultimii trei ani a reuşit să e ducă pe toţi la disperare. PSD a guvernat împotriva României şi a românilor. A încercat să acapareze Justiţia, învăţământul. A încercat să-şi însurubeze pilele şi neamurile peste tot.

Am ştiut să mă lupt cu PSD. M-am luptat pentru securitatea României. Am dovedit că ştiu să opresc PSD. Asta e o conferinţă de presă, nu asta e dezbaterea. De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim ministru, a fost parte activă a tuturor mţrlăniilor PSD-iste. A fost foarte activă când a făcut zid cu Guvernul pentru unele persoane cu probleme penale. A fost împotriva românilor. Ea e reprezentanta unui partid nedemocratic. Se aşteaptă să fie tratată cu mare respect de toată lumea. Nu accept o dezbatere cu o astfel de persoană care reprezintă tot ce e mai rău în politica ultimilor ani. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD acceptând o dezbatere cu candidata lor.

Voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere aşezată marţi seară o dezbatere la care vor fi invitaţi să dezbată cu mine despre mandatul meu încheiat, despre viitorul mandat. Voi chema politologi, formatori de opinie, jurnalişti. Va fi o discuţie aşezată.

Au fost ani complicaţi pentru România şi cred că pot să spun că am reuşit în aceşti ani, cu toate că a guvernat PSD, să ţin România pe linia euroatlantică şi, sincer, mi-aş fi dorit să am ocazia să lcurez cu un guvern care lucrează pentru români.

De când sunteţi preşedinte care sunt vacanţele în care aţi plecat şi cum arată o săptămână normală de muncă?

Arată diferit de la săptămână la săptămână. În chestiunea vacanţelor e interesant că lumea a urmărit cu drag cum preşedintele reuşeşte să-şi rupă câte o zi, să meargă la munte.A fost plecat în trei vacanţe în total. CHiar dacă am plecat, am lucrat. Preşedintele nu are dreptul la concediu. Şi când am plecat mi-am luat mapa cu actele, cu pixul, şi am lucrat pe documente, pe telefon. În ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe. Am păzit România de PSD-işti.

În ultimii ani au fost abuzuri făcute de procuri ai DNA, cum e cazul lui Negulescu. Ce măsuri aţi luat?

Consider şi acum faptul că lupta anticorupţie e necesară şi importantă. Eu voi sprijini ferm lupta anticorupţie. Dacă au fost abateri, aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoştinţă

De aţi numit-o pe Dăncilă premier? Regretaţi acest lucru?

Mi s-a prezentat o doamnă din PSD care a fost europarlamentar, care credeam că ştie care sunt valorile europene. E o megadezamăgire această evoluţie spre un premier antidemocratic. Pot spune că îmi pare rău. Atunci era o majoritate puternică. Am declarat cam din campania din 2014 că voi face altfel de politică.

În 2014 aţi declarat că Ponta îşi menţine atitudinea arogantă. În 2019 aţi afirmat că ar fi o manevră PSD şi nu poate fi un schimb de idei. ce s-a schimbat?

Diferenţa e destul de mare. Nu l-am acuzat pe Ponta de comportament antidemocratic. În comparaţie cu Dăncilă, Ponta a fost un politician rezonabil. STilurile lor sunt diferite. El şi-a trimis echipa de campanie spre ai mei. A venit cu nişte condiţii nenegociabile. Am acceptat două dezbateri care pe mine nu m-au ajutat, iar pe el nici atât.

Dacă sunteţi reales susţineţi organizarea de alegeri anticipate?

Eu şi PNL am spus da, alegerile anticipate sunt cele mai bune pentru a rezolva impasul din România. Rămân la această opţiune.

Regretaţi declaraţia făcută acum 5 ani când aţi spus ghinion despre profesorii care nu au reuşit să-şi ia 6 case?

Acea declaraţie a fost puţin greşit interpretată şi atunci. Acum e o sintagmă care se foloseşte într-o notă glumeaţă. Nu a fost intenţia mea, nu este nici acum.



Dăncilă vorbeşte despre aceste şase case. A declarat că aţi avea probleme în justiţie. Ne puteţi lămuri în acest subiect?



Nu este o vulnerabilitate. Doamnă Dăncilă e prost informată. Sunt cinci case între timp pentru că una a fost eliminată. Această chestiune a apărut când am venit în politică, în anul 2000. Atunci mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de PSD în campania electorată. Câtă inventivitate la PSD dacă din 2000 cu asta au tot ieşit. Lumea s-a lămurit între timp, eu nu consider că am greşit cu nimic. Le-am cumpărat legal şi cinstit. Acele chestiuni de Justiţie sunt procese civile. Nu am avut niciodată un dosar penal. A că cineva a scris o plângere, e adevărat. Nu mă tem de nimic, nu am nimic de ascuns. Lucrurile sunt clare.



Cu ce argument vreţi să-i convingeţi pe cei care nu v-au votat?



Poate faptul că doresc să construiesc o Românie normală. Poate faptul că reprezint bine spre foarte bine România în plan internaţional. Poate faptul că am adus pe toţi liderii europeni în inima României şi le-am arătat faţa frumoasă a României, poate faptul că voi lucra cu un Guvern bine intenţionat pentru a inbunătăţi viaţa oamenilor, poate că eu sunt convins că în România hoţii trebuie să dea la puşcărie şi poate pentru că am dovedit căştiu să ţin linia dreaptă, valorile europene şi relaţia transatlantică. Am avut un PSD anti-european cum nu sunt nici măcar ţările pro-ruse.



Aţi discutat cu Dan Barna pentru o alianţă între PNL şi USR pentru alegerile locale?

N-am avut această discţie. Acum mă concentrez pe campanie din turul doi. Voi avea negreşit această discuţie indiferent cum se termină aceste alegeri şi de nevom pregăti pentru următurul pas. Indiferent cum va fi succesiunea, vom avea locale şi parlamentare. Voi avea discuţii cu toţi liderii politici.



Din punctul dvs de vedere care a fost cel mai bun preşedinte al României?



Prefer să facă românii această evaluare. Eroii alegerilor sunt întotdeauna românii. Alegătorul cu ştampila de vot în mână este eroul şi îl lăs să-şi spună cuvântul.



Ne puteţi confirma dacă i-aţi cerut demisia lui Kovesi?



Pot să vă confirm că am avut mai multe discuţii cu Kovesi. Ultima când am felicitat-o pentru preluarea funcţiei de procuror-şef european. În rest sunt discuţii care nu se pot face publice. Pot să vă spun că a fost un moment greu semnarea acelei decizii. Un moment de care România nu a avut nevoie.



Aţi anunţat dezastrul găsit la buget după PSD. în aceşti cinci ani aţi făcut tot ce era posibil să evitaţi acest dezastru?



Da, sunt convins că am făcut tot. Am şi arătat căile de evitare al dezasturlui dar PSD a guvernat aşa cum a ales. A ignorat clar, cras nevoie de predictibilitate. Ce avem acum e rezultatul natural al unei guvernări dezastruaose. Am ieşit de nenumărate ori, am avertizat, dar PSD-ul, bănuiesc, a vrut să-mi demonstreze că poate să facă inversul la tot ce am cerut eu.



Ce abordare aveţi faţă de Rusia?



Relaţia cu Rusia pe care o avem se înscrie în principiu în relaţia pe care am stabilit-o în cadrul Consiliului european pentru a avea o relaţie comună cu Rusia. Comportamentul Rusiei este asertiv. Rusia este în situaţia în care după ce au ocupat Crimeea au dus tot mai multe forţe armate, aduce forţe şi în frontul estic, pentru ei este frontul vestic. Relaţia economică e afectată de sancţiunile pentru ocuparea Crimeei. În acest context, politica noastră e o politică care a fost în linii mari stabilită împreună cu toţi partenerii europeni. Ne vom ţine de această linie şi vom merge mai departe, în speraţa că în timp lucrurile vor găsi o ameliorare.



Dacă Viorica Dăncilă ar fi în sală ce aţi întreba-o?



Vi se pare arogant dacă vă spun că nu aş întreba-o nimic?



Dacă ar fi electoratul PSD aici?



Dragă electorat PSD e bine aşa? Atunci alege te rog Iohannis.



Care e cea mai mare realizare a mandatului dvs?



Cea mai mare e chiar ultima. Înlocuirea puterii pesediste cu o putere pentru români.



Preşedintele ALDE vorbeşte despre o idee că votul în ţară ar trebui să se desfăşoare ca în diaspora, timp de trei zile.



Nu am urmărit această chestiune. Nu pot să răspund.



Acum cinci ani promiteaţi mai puţine vorbe şi mai multe promisiuni respectate. Au existat şi voci care v-au reproşat lipsa de acţiune în momente cruciale. V-aţi temut de ideea suspendării?



În realitate pentru un preşedinte în funcţie suspendarea e un joc facil şi cu câştig clar. Asta ca să fim lămuriţi De temut, n-am avut de ce să mă tem. Chiar au fost etape în care mi-ar fi convenit pentru că ar fi luat un pic din elanul PSD şi probabil m-ar fi ajutat electoral. Dar în ansamblu nu cred că suspendările preşedinţilor sunt soluţia a ceva în democraţie, decât dacă există fapte grave de încălcare a Constituţiei. La noi suspendarea e făcută sau vehiculată din motive politicianiste. Un preşedinte bine aşezat în funcţie nu are de ce să se teamă.

De ce nu v-aţi implicat mai mult în activitatea Guvernului?



Nu e rolul preşedintelui să meargă în Guvern şi să sperie Guvernul.



De ce nu aţi participat la nicio şedinţă CSM în condiţiile în care în ultima jumătate de ani a fost un război între Lia Savonea şi Ana Birchall pe tema Secţiei Speciale.



Faptul că în Constituţie scrie că preşedintele merge acolo şi conduce şedinţa nu înseamnă că-şi impune punctul de vedere. Nu accept să meargă nimeni în CSM să facă acţiuni politice. Nici eu. Drept urmare pentru care nu am făcut-o şi nu o voi face. CSM-ul are diverse atribuţii şi va face treburile aşa cum se cuvine. Am avut şi eu anumite îngrijorări dar sunt convins că lucrururile vor fi aşa.



A rămas celebră o frază. Am decis să dau PSD-ului o nouă şansă. Dacă veţi fi pus în situaţia să mai daţi o şansă?



M-am învăţat minte. Nu cred că PSD-ul va mai dispune de majoritate în Parlament. Am spus-o că nu o să mai desemneze ministru de la PSD în mandatul meu. Aşa a fost situaţia atunci, chiar dacă nu ne convine.



Aţi spus că nu doriţi să participaţi la o dezbatere cu Dăncilă pentru a nu o legitima comportamentul PSD. Totuşi în 2014 aţi participat şi aţi spus că nu l-aţi acuzat de Ponta de atitudine nedemocratică. Marţea neagră a fost o atitudine democratică?



Marţea neagră a fost o încercare penbilă a guvernlui Ponta, mai exact a părţii pesediste de a da OUG pe amnistie şi graţiere. E o dorinţă veche a PSD-ului. Întotdeauna au făcut zid îm jurul celor cu probleme penale. Nu s-a transformat într-o zi neagră pentru că PNL a intervenit clar şi dur.

