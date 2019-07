Ioan Mircea Paşcu, atac dur la adresa lui Codrin Ştefănescu: Un traseist „înrăit“, exponent al unor interese exterioare

„Un scurt răspuns lui Stefanescu: Nu, dle Stefanescu, nu am frustrări si nu sunt nici instrumentul cuiva. De ce le-as avea si as fi, cand situaţia in care ai adus dta partidul este clară pentru toată lumea, iar criticile sunt mai mult decat indreptatite? In ce ma priveşte, lucrurile au evoluat, ma aflu intr-o noua postura, însă sunt mâhnit ca acest partid - la a cărui înfiinţare, spre deosebire de dta, eu am contribuit efectiv - a putut sa încape pe mâna unui traseist «înrăit» ca dta, exponent al unor interese exterioare, potrivnice partidului, pus exclusiv pe învârteli aducătoare de câştig personal', scrie Ioan Mircea Paşcu, pe Facebook.

De asemenea, Paşcu a subliniat că actuala delegaţie a PSD nu a reuşit să obţină nicio funcţie de conducere în cadrul Parlamentului European.

Codrin Ştefănescu, fost secretar general în PSD şi apropiat al lui Liviu Dragnea, a menţionat anterior că există o listă neagră în PSD. Mai mult, acesta a postat un mesaj care-l vizează pe Paşcu: „Laşii nu se pot bucura de noroc“.

