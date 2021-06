Grindeanu: Am mai trecut printr-o moţiune simplă. Atunci parlamentari ai arcului guvernamental ne spuneau că ei ar vota. Vom cere vot secret

„Am mai trecut printr-o moţiune simplă care iarăşi trebuia să treacă atunci când am depus-o şi s-a dovedit că am avut dreptate şi mă refer la mţiunea simplă depusă la jumătatea lunii februarie împotriva fostului ministru acum Vlad Voiculescu. Am mai trecut printr-o experienţă de acest tip, iar istoria şi timpul ne-a dat dreptate că acea moţiune simplă trebuia să treacă atunci şi nu am mai fi avut situaţiile pe care le-am avut atunci după cu Vlad Voiculescu. Şi atunci au venit parlamentari ai arcului guvernamental. Treceau aşa pe lângă bancă şi ne spuneau că ei ar vota, tocmai de aceea o să-i cer liderului de grup ca săptămâna viitpare să ceară vot secret. Astfel încât să nu stea cu biciul unii sau alţii să-şi verifice voturile parlamentarilor, deputaţilor în cazul de faţă, fiindcă vorbim de moţiune simplă depusă la Camera Deputaţilor şi vom cere acest lucru: vot secret”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD a mai cerut vot secret pentru moţiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu, dar partidele din coaliţia de guvernare s-au opus.

Liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, a cerut şi atunci vot secret la moţiunea simplă. „Nu avem nimic împotrivă să fie supusă la vot solicitarea dumneavoastră, dar am vrut să precizez că e prima oară când avem o astfel de solicitare”, a afirmat liderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache în plen.

Vicepreşedintele Camerei, Laurenţiu Leoreanu a declarat la acel moment că „niciodată până acum o moţiune nu s-a votat secret, dar fiind o propunere o voi supune votului colegilor deputaţi”.

„Sigur noi nu vom susţine acest lucru”, a adăugat atunci Leoreanu.