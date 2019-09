Graţiela Gavrilescu, după ce a acceptat nominalizarea în guvernul PSD: „Nu pot să-i înşel pe alegătorii mei. Doar delegaţia permanentă ALDE poate să mă excludă“

„Acceptul nu a fost pentru ca eu să obţin postul acesta. Mi-am dat demisia şi am plecat de la guvernare pentru un ţel, ca ALDE să aibă un candidat. Acest lucru nu s-a întâmplat. De aceea am luat hotărârea să accept. Fac parte dintr-o echipă, am creat un partid care a ajuns în Parlament, a avut rezultate, alegătorii nu pot fi purtaţi pe drumuri. Am considerat că e bine pentru ALDE ca proiectul început în 2016 să se încheie la finalul mandatului guvernului”, a spus Graţiela Gavrilescu.



Ea a spus că este în continuare membru ALDE şi că, potrivit statutului, un membru al acestei formaţiuni poate fi exclus doar prin votul majorităţii Delegaţiei Permanente Naţionale.



„Consider că atitudinea mea nu poate fi arătată cu degetul. Nu pot să-i înşel pe alegătorii mei”, a mai spus ea.



Gavrilescu spune că îl recunoaşte în continuare pe Călin Popescu Tăriceanu ca preşedinte al ALDE, dar că e nevoie de o „reformare a partidului”.



„Tăriceanu, ca membru fondator, trebuie să poate un dialog cu cei care au pus umărul la formarea acestui partid”, a mai spus Gavrilescu.



Membrii Biroului Politic Teritorial ALDE Prahova au votat miercuri, 11 septembrie, să susţină obţinerea unui nou mandat de ministru de către Graţiela Gavrilescu, preşedinte al organizaţiei judeţene, şi cer organizarea unui congres.

