Firea: Campania negativă şi total mincinoasă din online ne-a afectat pe mine şi pe colegii de la sectoare. Eu am făcut campanie pozitivă

”Campania negativă şi total mincinoasă din online ne-a afectat pe mine şi pe colegii de la sectoare” a declarat Firea, precizând că nu are ce să le reproşeze acestora în legătură cu rezultatul alegerilor din Capitală.

Firea a susţinut că ea a avut o campanie pozitivă, în care şi-a prezentat proiectele.

PSD mai are doar un primar de sector, potrivit rezultatelor provizorii ale scrutinului de duminică, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă fiind cel care a obţinut o victorie certă. La sectorul 1, actualul primar Dan Tudorache şi-a clamat luni victoria în faţa candidatei PNL-USR PLUS Clotilde Armand, pe baza numărătorii paralele a voturilor. Scrutinul de la Sectorul 1, care pare câştigat, conform datelor provizorii, de Clotilde Armand, este însă puternic contestat după ce aceasta a descoperit procese verbale falsificate, solicitând intervenţia Poliţiei. ŞI la sectoarele 4 şi 5 sunt acuzaţii de fraudă, formulate de PNL şi de USR PLUS.