Eugen Tomac, despre războiul din PMP: În 2021, Cîţu ne-a propus fuziune. Răspunsul preşedintelui Diaconescu a fost: „da”. Apoi s-a răzgândit”

„În ultimele 24 de ore, am primit tot felul de mesaje care mai de care mai interesante, toate ducând spre ideea că am participat recent la un puci. (…) Nu am participat la niciun puci. În schimb, da, am participat săptămâna aceasta la o şedinţă a PMP, convocată la iniţiativa a 46 de lideri ai PMP. De ce? În primul rând, pentru că PMP nu a mai avut o şedinţă de partid de mai bine de două luni, ori acest aspect este inadmisibil în rândul unei structuri politice, mai ales că după PSD şi PNL suntem partidul cu cei mai mulţi reprezentanţi în administraţia locală. De asemenea, am fost şocat că, deşi domnul preşedinte al PMP era în sediul central al partidului în care avea loc reuniunea a 70% din liderii partidului, a ales să nu participe, acuzând ulterior, în mod incorect, că întâlnirea noastră este una ilegală. Această abordare, pe care nu am înţeles-o şi nu o voi înţelege niciodată, ne-a determinat pe mine şi majoritatea colegilor să adoptăm decizia de a convoca cu unanimitate de voturi un nou Congres”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

„Legat de subiectul fuziunii cu PNL vă pot spune atât: în 2020, Orban ne-a propus fuziune şi, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul preşedinte Băsescu. Răspunsul preşedintelui Băsescu a fost scurt: nu. În 2021, Cîţu ne-a propus fuziune şi, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul preşedinte Diaconescu. Răspunsul preşedintelui Diaconescu a fost: da, apoi s-a răzgândit”, a mai scris Tomac.

Lderul PMP, Cristian Diaconescu, a afirmat, joi, că a avut „o surpriză neplăcută” să constate că „un grup de ‘organizatori binevoitori’ a convocat o adunare, pe care au denumit-o în mod ilegal Colegiu Naţional”.